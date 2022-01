Deva Cassel con la tutina di latex: la figlia di Monica Bellucci in versione Cat Woman è splendida Deva Cassel continua a essere una delle modelle più richieste del momento e sui social condivide spesso gli scatti dei suoi shooting. Di recente lo ha fatto ancora: si è mostrata in un’inedita versione Cat Woman, sfoggiando una aderentissima tutina di latex in total black.

A cura di Valeria Paglionico

Deva Cassel non può essere più considerata solo la figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, negli ultimi anni ha dimostrato che il suo successo non è legato solo al cognome famoso. Complici la bellezza e il fascino che ha ereditato dalla mamma e dal papà, è diventata una delle modelle più richieste al mondo: posa sulle copertine fashion più ambite, è testimonial di diverse Maison di moda, segue le sfilate direttamente dalle prime file. Sui social, inoltre, è seguitissima, vanta più di 600.000 followers e riesce a lanciare mode e tendenze con un solo scatto. Di recente si è trasformata in Cat Woman, proponendo un aderentissimo look in latex total black.

Deva Cassel segue il trend dei capi in vinile

L'avevamo lasciata con degli inediti capelli ricci e oggi ritroviamo Deva Cassel ancora una volta trasformata. Su Instagram ha condiviso alcuni scatti di un servizio fotografico, mostrandosi in versione Cat Woman. La figlia di Monica Bellucci ha seguito il trend dei capi in vinile sfoggiando un'aderentissima jumpsuit di latex, un modello nero con pantaloni e maniche lunghe e collo alto che ha esaltato al massimo la silhouette mozzafiato. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali con il vertiginoso tacco a spillo e una coppola tempestata di cristalli.

Deva Cassel con il look di latex

Deva Cassel con la jumpsuit alla Eva Kant

Nell'ultima foto dell'album Deva Cassel ha modificato leggermente il look, optando per un'altra tutina (sempre in latex) ma con la scollatura a barca che ha lasciato le spalle nude. Nella didascalia la modella ha scritto semplicemente "Because the night", citando la nota canzone di Patti Smith dedicata agli amanti. La figlia di Monica non sarebbe forse perfetta nei panni di Eva Kant? L'unica cosa certa è che a soli 17 anni non ha nulla da invidiare alle top model che da decenni invadono i catwalk internazionali, di sicuro continueremo a sentir parlare di lei ancora a lungo.