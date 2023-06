Demi Moore al Royal Ascot 2023: è una lady in azzurro con la borsa griffata Demi Moore ha partecipato alla terza giornata di corse del Royal Ascot 2023 e per l’occasione si è trasformata in una lady: ecco tutti i dettagli del suo look bon-ton e griffato.

A cura di Valeria Paglionico

Il Royal Ascot è uno degli eventi dell'anno più attesi dall'aristocrazia britannica e, tra corse di cavalli, parterre da sogno e sfide a colpi di cappellini, a ogni edizione riesce ad attirare le attenzioni dei media internazionali. Gli ospiti più in vista sono in assoluto i Royals, che anche in questa occasione non hanno deluso le aspettative del pubblico. La regina Camilla ha indossato una spilla dedicata a Elisabetta II, Kate Middleton ha brillato in rosso fuoco, la principessa Anna ha puntato sul vintage: le donne di casa Windsor hanno messo in scena una vera e propria gara a colpi di look. Ieri a partecipare al terzo giorno di corse è stata anche una diva hollywoodiana, Demi Moore: ecco il suo outfit da lady.

Chi ha firmato il look di Demi Moore al Royal Ascot

Demi Moore ha partecipato al terzo giorno di corse del Royal Ascot 2023 e non ha potuto fare a meno di documentare tutto sui social, dove si è lasciata immortalare in versione lady in compagnia del suo cagnolino, il chihuahua Pilaf. L'evento prevede un preciso dress code che alle donne impone di indossare abiti al ginocchio e cappellini e la diva lo ha rispettato alla lettera. Si è rivolta al brand Emilia Wickstead, sfoggiando un vestito azzurro della collezione Primavera/Estate 2023. Si tratta di un modello a tubino ma con la gonna asimmetrica che diventa scampanata all'altezza delle ginocchia, decorato all-over con un motivo geometrico in rilievo.

Demi Moore in Emilia Wickstead

Gli accessori di lusso di Demi Moore

A completare il tutto non poteva mancare un tocco griffato: Demi ha infatti arricchito l'outfit da lady con una borsa Fendi Peekaboo mini in pelle bianca, il cui prezzo sul sito ufficiale della Maison è di 4.000 euro.

Leggi anche I cappelli più strani del Royal Ascot 2023

Demi Moore col cappello Philip Treacy

Gioielli Dean Davidson, occhiali da sole Oliver Peoples Riley Sun, capelli extra lisci e l'immancabile cappello firmato Philip Treacy in stile UFO, ovvero rigido e a falda larga: l'attrice poteva tranquillamente essere scambiata per una principessa britannica. Il dettaglio che ha reso il look decisamente originale? Una fascia-marsupio per il cagnolino portata legata intorno al petto. Demi ha così dimostrato di non avere nulla da invidiare alle Royals: anche lei è una lady dall'animo chic e bon-ton.