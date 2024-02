Demet Özdemir, il nuovo look è con coda di cavallo e giacca college da quasi 3mila euro

Demet Özdemir, il nuovo look è con coda di cavallo e giacca college da quasi 3mila euro Demet Özdemir, la protagonista di DayDreamer – Le ali del sogno, viene ormai considerata un’icona fashion. Il suo nuovo look? Con la coda di cavallo e la giacca griffata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

37 CONDIVISIONI condividi chiudi

Conoscete l'attrice turca Demet Özdemir? È diventata famosa con le serie ormai cult Daydreamer-Le ali del sogno e My Home my destiny e ad oggi sia in Italia che all'estero è una vera e propria star. Sui social documenta regolarmente la sua quotidianità fatta di viaggi, impegni lavorativi e uscite con gli amici, soffermandosi soprattutto sui look scelti per le diverse occasioni. Nelle ultime ore ha cambiato drasticamente stile, dicendo addio alla chioma sciolta e fluente e sfoggiando un'acconciatura inedita.

I look fashion di Demet Özdemir

Nata nel 1992 a Izmit, Demet Özdemir ha dato il via alla sua carriera nel 2013 e da allora non ha mai smesso di avere successo, conquistando il pubblico italiano a partire dal 2018, anno in cui è diventata protagonista di DayDreamer – Le ali del sogno. Minidress in stile Barbie, maxi scollature, tubini multicolor e accessori griffati: negli anni l'attrice ha dimostrato non solo di essere un'artista talentuosa ma anche un'indiscussa icona fashion. A rendere i suoi outfit ancora più spettacolari sono i capelli sempre in piega: che siano lisci, mossi o extra ricci, riescono sempre ad aggiungere un tocco glamour alle sue scelte di stile.

Giacca Givenchy

Nella ultime ore l'attrice sembra aver voluto mettere in atto un piccolo "colpo di testa". Al motto di "Un po' con la coda di cavallo", si è scattata un selfie per documentare l'evoluzione del suo hairstyle: ha detto addio alla chioma sciolta e ha legato i capelli in una coda portata mossa e con la fila molto laterale. A balzare subito all'occhio è anche l'accessorio griffato che ha indossato, una giacca in stile college in bianco e blu decorata con il maxi logo di Givenchy sul petto. Qual è il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda di lusso viene venduta a 2.790 euro