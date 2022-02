Dayane Mello festeggia il compleanno in rosa e con le sneakers Dayane Mello ha festeggiato il 33esimo compleanno con gli amici, in riva al lago di Como. Look casual e comodo per la modella: tailleur rosa e niente tacchi, bensì scarpe da ginnastica.

A cura di Giusy Dente

Dayane Mello ha festeggiato sul lago di Como il suo 33esimo compleanno. Per l'occasione ha riunito diversi amici, molti dei quali ex gieffini come lei. La modella brasiliana, infatti, ha preso parte a diversi reality. Dopo L'Isola dei Famosi e Pechino Express è stata la volta del Grande Fratello Vip nel 2021. Qui ha conosciuto quella che è poi diventata una delle sue più care amiche, Giulia Salemi, difatti presente ai festeggiamenti assieme al fidanzato Pierpaolo Pretelli. Erano assenti Rosalinda Cannavò e Adua Del Vesco, con cui ha rotto i ponti, mentre hanno preso parte alla festa Giacomo Urtis, Matteo Evandro Manzini, Carlotta Dell’Isola.

I 34 anni di Dayane Mello

Di recente Dayane Mello ha fatto nuovamente ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, ma non in qualità di concorrente: ha fatto una sorpresa all'amica Soleil. È stata una delle prime apparizioni sulla televisione italiana, dopo la partecipazione a La Fazenda in Brasile, che l'ha messa al centro di uno scandalo (delle presunte molestie) da cui una volta uscita ha preso le distanze, chiedendo anzi di non parlare più dell'argomento.

La modella al momento si divide tra famiglia e lavoro: ha una figlia di nome Sofia e stare lontana da lei era stata la sofferenza maggiore, durante la permanenza al GF. La bambina era ovviamente presente al compleanno della mamma, festeggiato in grande stile sul lago di Como, a villa Evelina, una lussuosa location immersa tra il verde della rigogliosa vegetazione e l'azzurro delle acque del lago. Per l'occasione ha riunito intorno a sé anche gli amici più cari: Silvia Salemi, Matteo Evandro Manzini, Pierpaolo Pretelli, Giacomo Urtis e Carlotta Dell’Isola.

La modella si è goduta la giornata all'insegna della comodità. Ha rinunciato ai tacchi optando per delle scarpe da ginnastica, scegliendo un look casual: un tailleur rosa con crop top nero. "Non importa quanto tempo stai con una persona, ma quanto puoi fidarti nei momenti di bisogno" ha scritto all'indomani dei festeggiamenti, per ringraziare i presenti e in particolare l'amica del cuore Giulia Salemi.