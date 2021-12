Da Georgina Rodriguez a Chiara Ferragni, il Natale in casa è con look comodi e pigiami coordinati Le celebrities a Natale hanno scelto un abbigliamento comodo, perfetto per la casa, ma senza rinunciare a un tocco originale. Gettonatissimi i look coordinati.

A cura di Giusy Dente

Anche quest'anno, come il precedente, il Covid-19 ha condizionato il Natale di molte famiglie. Sono state feste all'insegna della corsa ai tamponi, più che di quella agli ultimi regali. Un po' la preoccupazione per i contagi, un po' le restrizioni imposte, hanno fatto sì che si preferisse trascorrere più tempo in casa piuttosto che fuori. La stessa regina Elisabetta ha dovuto cambiare i suoi programmi, spaventata dalla variante Omicron. Ha annullato il tradizionale pranzo del 25 dicembre, trascorrendo la giornata da sola, lontana dai suoi cari: assente per la prima volta anche il principe Filippo, venuto a mancare ad aprile. Anche diverse celebrities hanno preferito restare tra le mura domestiche. Niente tacchi e paillettes, ma look comodi, ugualmente instagrammabili.

I look comodi delle feste

La pandemia ha cambiato il nostro modo di vestire. I capi trendy adatti per le feste e gli outfit formali da ufficio sono stati sostituiti da tute e pigiami. Il lockdown ha lasciato tutti a casa per settimane e negli acquisti (fatti rigorosamente online) la scelta si è spesso orientata verso questi capi confortevoli. Ma comodità non esclude necessariamente quel tocco fashion. I brand infatti hanno adattato le loro collezioni coniugando la necessità di restare dentro le mura domestiche al piacere di indossare comunque qualcosa di carino e perché no, anche instagrammabile. Celebrities e influencer in questo sono state bravissime, lo scorso Natale. Da Victoria Beckham a Georgina Rodriguez, da Mariah Carey a Celine Dion, pur trascorrendo le feste all'insegna dell'intimità domestica tutte loro avevano scelto look originali, spesso coordinati. Anche stavolta sui social si sono visti molti look di questo tipo, con pigiami abbinati tra i componenti della famiglia.

Natale 2021 all'insegna della comodità

Mariah Carey è una fan dei look coordinati. Come lo scorso anno, anche stavolta si è divertita a indossare un pigiama uguale a quello dei suoi due figli, i gemelli Moroccan e Monroe, puntando sull'intramontabile tartan, perfetto per il Natale. Come lei anche la famiglia di Cristiano Ronaldo. Il calciatore ha condiviso una foto che lo vede assieme alla moglie Georgina Rodriguez e ai loro figli (altri due gemelli sono in arrivo): tutti indossano lo stesso pigiama rosso. E che dire dei Kardashian. Kim Kardashian ha posato per alcuni scatti assieme alla sorella Khloe e alla mamma Kris Jenner. Con loro anche i figli dell'imprenditrice e di Kanye West: North, Saint, Chicago e Psalm West. Presenti anche True Thompson (la figlia di Khloe Kardashian e Tristan Thompson) e Dream Kardashian, la bimba di 5 anni figlia di Rob Kardashian e Blac Chyna. Tutta la famiglia al completo indossa pigiami peluche viola coordinati.

Look comodo anche per i Ferragnez. Non hanno festeggiato col resto della famiglia, ma si sono goduti l'aria di festa in casa propria, scattando tante foto. In una di queste hanno tutti e quattro look natalizi: l'imprenditrice un tradizionale maglione rosso, Fedez una T-shirt da Grinch, mentre i piccoli Leone e Vittoria sono due piccoli aiutanti di Babbo Natale, con tanto di cappellini.