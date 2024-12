video suggerito

Da Chiara Ferragni a Sabrina Ferilli, il rosso a Natale non passa mai di moda Il rosso a Natale non passa mai di moda: è il grande protagonista dei look delle feste. Anche quest’anno le celebrities non hanno resistito al suo fascino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Diletta Leotta, Chiara Ferragni, Sabrina Ferilli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il colore per eccellenza del Natale è il rosso, sempre gettonatissimo per quanto riguarda le decorazioni casalinghe, ma anche per quanto riguarda i look. Diverse celebrities hanno rispettato la tradizione, scegliendo questa calda nuance per i loro outfit delle feste.

Tutti in rosso a Natale

Il rosso acceso è stato il grande protagonista sulle passerelle dell'Autunno/Inverno 2024-25: le Maison lo hanno scelto soprattutto nella variante cremisi, quella particolarmente brillante e accesa, che vira verso il rosso fragola. Ma sembra che sarà gettonatissimo nel 2025 anche in versione rosso ciliegia, tendenza che riguarderà non solo l'abbigliamento, ma anche l'arredamento e il make-up.

Manila Nazzaro

A ciascuno il suo rosso

Il rosso possiede tantissime sfumature diverse, che lo rendono perfetto per valorizzare ogni persona, adattandosi alla sua stagione cromatica di appartenenza. Per esempio, le persone brune con carnagione chiara stanno bene coi rossi freddi (bordeaux, rosso tendente al fucsia); viceversa la carnagione olivastra predilige il vinaccia o il cremisi, mentre capelli chiari e carnagione roseo si sposano alla perfezione col rosso ciclamino.

Leggi anche Stress da kinkeeping: perché a Natale ci sentiamo sopraffatti dal carico emotivo

Valentina Ferragni

I look natalizi delle celebrities

Le celebrities a Natale non hanno resistito al fascino intramontabile del rosso, che è andato per la maggiore negli outfit di queste ore di festa. Chiara Ferragni sta trascorrendo le festività sulla neve: è in montagna con la famiglia al completo. La sera della Vigilia ha puntato su un abito a maniche lunghe con profonda scollatura a V e oblò. In rosso anche sua sorella Valentina Ferragni, con un tocco di pizzo che non passa mai di moda, perfetto per dare un tocco più elegante all'outfit.

Chiara Ferragni

Cristalli nel look di Manila Nazzaro, elegantissima in una creazione estremamente natalizia: un vestito a maniche lunghe con colletto leggermente rialzato e maxi spacco, tempestato di applicazioni scintillanti.

Sabrina Ferilli

Tubino rosso classico per Sabrina Ferilli, donna dallo stile sempre raffinato e molto femminile, che ha puntato sul monocromatico, spezzando però l'outfit con un paio di décolleté bianche dal tacco a spillo vertiginoso, richiamando così l'abbinamento del costume di Babbo Natale.

Diletta Leotta

In rosso anche Diletta Leotta. Per la sua serata in famiglia ha scelto un look di pizzo, con maxi spacco e ampia scollatura, abbinato a un paio di décolleté gioiello col tacco alto, un modello impreziosito da fiocco di cristallisulla punta. In rosso anche la piccola Aria, con un vestitino tartan, una fantasia intramontabile durante le festività natalizie.