Cristina Scuccia, dal velo da suora alle treccine bionde: il nuovo look per l’estate Dimenticate Cristina Scuccia nei panni di suora: a pochi mesi dall’esperienza a L’isola dei Famosi ha cambiato look, aggiungendo un tocco di colore e novità alla sua immagine.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate Cristina Scuccia ai tempi di The Voice? Era il 2014 quando vinse il talent show, all'epoca si faceva chiamare semplicemente Suor Cristina e, nonostante apparisse di fronte i riflettori televisivi, non rinunciava mai al saio e al velo. Ora le cose sono cambiate: è dall'inizio dell'anno che ha rivelato l'incredibile cambiamento dopo aver detto addio ai voti e aver intrapreso la carriera da cantante. Prima dell'estate è tornata in tv nei panni di naufraga a L'isola dei Famosi, mentre ora si gode la normale quotidianità della sua nuova vita in Spagna. Quale migliore occasione dell'estate per cambiare drasticamente look? Ecco come si è mostrata sui social.

Cristina Scuccia con le boxer braids

Sono ormai lontani i tempi in cui Cristina Scuccia indossava gli abiti da suora, ora ha rinunciato ai voti e sui social documenta la vita da "ragazza comune". Sarà perché aveva voglia di rendere la svolta definitiva o perché semplicemente intendeva aggiungere un tocco di novità al suo stile, ma la cosa certa è che ha approfittato della fine delle vacanze per rivoluzionare l'hair look. Se fino a qualche tempo fa portava i capelli lunghi, scuri e lisci, ora ha puntato tutto su delle adorabili boxer braids, ovvero le treccine attaccate alla testa che spopolano tra le star. Come fanno a vantare una lunghezza XXL? L'ex Suor Cristina per realizzarle probabilmente si è servita di qualche extension.

Cristina Scuccia con le treccine

I capelli bicolor dell'ex Suor Cristina

Cristina Scuccia non ha cambiato solo l'acconciatura, ha aggiunto una piccola novità anche nel colore: per l'estate ha puntato tutto sulla tinta biondo dorato, lasciando però le radici nella loro nuance naturale, il castano scuro. Così facendo, ha dato vita a un effetto bicolor super trendy. Cosa ne pensano i fan di questa inedita trasformazione? La apprezzano moltissimo, anche se i soliti haters non hanno esitato a criticarla, sottolineando il fatto che sembra aver provato a imitare Elodie. Quand'è che l'ormai ex Suor Cristina tornerà in tv per una nuova esperienza nello spettacolo?