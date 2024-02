Cristina Marino in platea per Luca Argentero, a Sanremo con gioielli da oltre 200 mila euro Cristina Marino non poteva mancare, nella platea del Teatro Ariston, pronta a dare il suo sostegno al marito Luca Argentero ospite del Festival di Sanremo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Per la finale di Sanremo 2024, Amadeus ha chiamato sul palco come ospite Luca Argentero. I fan lo stanno apprezzando moltissimo nei panni del dottor Andrea Fanti: Doc – Nelle tue mani è una delle serie Rai più amate e seguite degli ultimi anni. L'attore era stato invitato già nel 2022, ma all'ultimo momento annullò la sua partecipazione a causa di un lutto (la morte del suocero). Stavolta era all'Ariston in compagnia della moglie, Cristina Marino, che ha anche ringraziato per questi 5 anni di amore e supporto costante. L'attrice era seduta in platea, pronta come sempre a far sentire al compagno la sua vicinanza.

Il look di Cristina Marino

Cristina Marino per la serata speciale ha scelto un look firmato Giorgio Armani, una Maison a cui è da tempo legata e di cui indossa spesso le creazioni, così come il compagno. Insieme hanno anche partecipato alle sfilate della Casa di moda, in occasione della fashion Week milanese. Al nero dell'abito con profonda scollatura a V ha aggiunto un tocco di colore, una giacca verde lasciata sbottonata. Ha impreziosito il look con gioielli iconici.

Si tratta di quelli della linea Serpenti, una delle collezioni più famose e inconfondibili di Bulgari. Sono gioielli in oro e diamanti che richiamano le linee sinuose del serpente. In particolare, Cristina Marina ha scelto due bracciali e un'importante collana. Il bracciale a doppia spirale costa 74mila euro mentre il sofisticato collier dal design accattivante con coda che scende sul décolleté costa ben 175 mila euro.

