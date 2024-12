Cristiano Ronaldo: jet privato da 70 milioni, letto che riattiva il metabolismo e gli altri acquisti folli

video suggerito

Negli scorsi giorni Cristiano Ronaldo è tornato a far parlare di sé per via del suo stile di vita privilegiato e pieno di eccessi. Il calciatore, ex Real Madrid e Manchester United, attualmente all'Al-Nassr, ha appena acquistato un jet privato nuovissimo, un Bombardier global express XRS. L'aereo privato costa 70 milioni di euro e consente al calciatore di volare dal Giappone al Regno Unito senza fare scali. Decisamente non una scelta green e sostenibile. Il jet, però, è soltanto l'ultimo degli eccessi del calciatore portoghese.

Il letto che riduce l'età biologica

Nella sua villa di Riad, Cristiano Ronaldo, che cura in modo quasi maniacale la sua forma fisica, ha acquistato un letto chiamato Hogo Bed, un letto amatissimo dai calciatori perché potenzialmente aiuta a rinvigorire il sistema immunitario in pochissimo tempo. Questo letto aiuta a ridurre gli effetti dell'avanzamento dell'età, portando il sistema immunitario a essere più reattivo e pronto, come tipico nelle persone più giovani. Di questi letti ne sono stati prodotti ogni anno soltanto poche centinaia di modelli e ognuno di questi costa circa 40mila euro.

Nella nuova villa di Riad, mostrata in diversi post Instagram sia da lui che dalla compagna Georgina Rodriguez, è composta da una villa con piscina da 50 metri, otto camere da letto e un guardaroba da sogno. Molto più di una cabina armadio, la stanza dedicata al guardaroba prevede anche un cassetto dedicato agli orologi di lusso, dai Rolex ai Bugatti.

Nel giardino della casa del campione portoghese, poi, troviamo una statua di cera che lo raffigura e che è stata acquistata in una mostra a Madrid nel 2013. Nel garage, invece, Cristiano Ronaldo ha parcheggiato una ventina di auto di lusso che valgono quasi 30 milioni di euro. La macchina più costosa che il campione possiede? La Bugatti La Voiture Noire che costa 11 milioni a cui si aggiungono anche tre costosissime Ferrari.