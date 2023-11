Cosa sono gli stivali slouchy, l’ultima tendenza moda per l’Autunno/Inverno 2023-24 La moda per la stagione è quella di indossare uno stivale morbido e comodo, facile da mettere. Sulle passerelle ne sono stati proposti diversi modelli, da quelli sopra al ginocchio a quelli a metà polpaccio. Ecco come indossare la calzatura del momento.

A cura di Annachiara Gaggino

Due modelli Loewe

Dimenticatevi di tutta la fatica per infilare il gambale dello stivale, quello stretto che non riesce a salire: la moda si è convertita alla comodità. Le calzature devono essere confortevoli e quindi, per questa stagione (e anche per la prossima), abbiamo detto addio ai tacchi alti, preferendo apparire meno alte ma più agili, camminando talmente rasoterra che qualcuno ha pensato di risuolare i calzettoni di lana per renderli una scarpe da avere per forza nell'armadio. Tornano di tendenza anche gli stivali slouchy con il gambale oversize, XXL, morbido, comodo ma con stile.

Un modello che può essere declinato in varie altezze, dal cuissard, che spopolano addosso alle star a quelli al polpaccio, l'unica regola è che la vestibilità sia larga e non fasciante.

Un look Autunno/Invero 2023-24 Loewe

Gli stivali slouchy in passerella

Questo tipo di calzature ricordano gli stivali da pirata portati in auge da Vivienne Westwood nei primi anni Duemila. Da allora la silhouette di questo modello si è evoluta, ed è stata riportata sulle passerelle Autunno/Invero 2023/24.

Un look Autunno/Invero 2023-24 Loewe

A partire la Loewe che ha proposto in una versione senza tacchi il suo classico Toy Boots, in nappa di agnello, il gambale è ancora più destrutturato, talmente morbido da abbassarsi fino alla caviglia, o il modello dalle maxi pieghe arricchite di bottoni disegnato da Y/Project. Rick Owens, invece, li mette in scena per la Primavera/Estate 2024 in versione arricciata fino a sopra al ginocchio.

Un modello di Rick Owens su Mytheresa

Come abbinare gli stivali slouchy

Ovviamente per scegliere l'abbinamento perfetto bisogna valutare l'altezza dello stivale. Se arriva sopra al ginocchio allora lo si può indossare con maxi maglioni e vestiti mini oversize, ma anche con abiti più lunghi, come insegna la tendenza del momento.

Paris Texas su Mytheresa

Se si vogliono lasciare le gambe più scoperte si può scegliere il modello al polpaccio abbinato a una gonna longuette. Dalle passerelle arriva anche l'abbinamento con i pantaloni, che però devono essere ben studiati: è uno stivale che deve essere messo in mostra, quindi bisogna stare attenti alle lunghezze e alle proporzioni.

Un modell Alexandre Vauthier su Farfetch