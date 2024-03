Cosa facevano le star prima di diventare famose? I lavori che non ti aspetti Oggi sono tutti attori e attrici di successo, ma cosa facevano prima di diventare famosi le star di Hollywood? Da George Clooney a Brad Pitt, passando per Julia Roberts ecco i lavori delle celebrities. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Brad Pitt

Le celebrities che oggi ci appaiono perfette e realizzate non hanno sempre fatto gli attori o i cantanti nella vita. Prima di cominciare con la carriera che li ha resi famosi, alcune delle star di Hollywood più note hanno svolto lavori davvero insoliti. Da George Clooney a Julia Roberts, cosa facevano i vip prima del loro mestiere attuale.

I lavori delle star prima di diventare famosi

In pochi sanno che prima diventare il volto di E.R. – Medici in prima linea, George Clooney ha studiato Storia e Scienze politiche alla Northern Kentucky University. Dopo aver abbandonato l'università senza essersi laureato ha svolto diversi lavori: ha fatto il commesso in un negozio di abiti da uomo; ha lavorato nel settore del tabacco visto che i genitori avevano una fattoria; prima di fare l'attore ha venduto anche polizze assicurative porta a porta.

George Clooney

Anche una delle attrici che ha lavorato più spesso con George Clooney, Julia Roberts, prima di diventare un'icona lavorava come gelataia da Baskin Robbins. In questa catena di gelaterie molto popolari negli Stati Uniti ha lavorato anche un ex Presidente USA: Barack Obama.

Julia Roberts

Anche Brad Pitt prima di diventare uno dei volti più amati di Hollywood ha fatto tantissimi piccoli lavori che ci dicono molto della sua persona. L'attore ha fatto da autista per le ragazze che lavoravano in uno strip club, ha lavorato nella logistica trasportando frigoriferi e, ultima ma non ultima, ha distribuito volantini per El Pollo Loco. Quest'ultimo è una catena di fast food americani per la quale Pitt ha indossato un costume da pollo per promuovere i ristoranti. Anche Margot Robbie, attrice più pagata di Hollywood e volto di Barbie, ha lavorato nel mondo dei fast food, in Australia, Paese di cui è originaria: qui farciva panini ma per mantenersi lavorava anche in un bar e puliva le case.

Hanno lavorato nel mondo delle televendite Johnny Depp e Jennifer Aniston: il primo cercava di vendere penne, mentre la seconda ha lavorato anche lei nel telemarketing. Un lavoro che non amava molto visto che non ha mai venduto niente, come ha dichiarato anni fa in un'intervista.

Johnny Depp

Altri due divi di Hollywood, Bradley Cooper e Matthew McConaughey, svolgevano lavori umili per guadagnarsi da vivere: il primo faceva il portiere in un hotel di New York per pagarsi la scuola di recitazione; mentre l'attore texano ha lavorato nei pollai, come carpentiere e lavapiatti e, per un periodo, ha fatto il cacciatore di armadilli in un golf club. La proprietà l'aveva assunto per catturare e mandare via gli animali che distruggevano il green.

Bradley Cooper