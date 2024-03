Cosa c’è nella gift bag per gli ospiti degli Oscar che vale oltre 160 mila euro Everyone wins: è questo il motto che accompagna le gift bag destinate agli ospiti della cerimonia degli Oscar. Ecco cosa contengono. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Certo, dalla serata di premiazione degli Oscar attori e registi sperano di uscire stringendo tra le mani la fatidica statuetta. Ma ovviamente, non può essere così: il riconoscimento è per uno solo dei nominati in ciascuna categoria. Eppure, i candidati non vanno via proprio a mani vuote: gli ospiti della cerimonia, infatti, portano a casa una gift bag decisamente preziosa.

I regali per gli ospiti degli Oscar

Per alcuni degli invitati alla cerimonia di premiazione degli Oscar, è previsto un omaggio. Quest'anno, la firma delle gift bag degli Oscar spetta all'agenzia di marketing Distinctive Assets di Los Angeles diretta da Lash Fary, che ha assemblato il tutto. Il fondatore al Wall Street Journal ha spiegato: "Più grande è il premio, maggiore è la delusione quando non vinci. Ma se non non andassi via mani vuote? Se ci fosse questa sorta di premio di consolazione?". La sua idea risale a un momento specifico: la prima volta che ha pensato di offrire una borsa regalo ai candidati è stato dopo aver visto Bette Midler tornare a casa a mani vuote dopo gli Emmy Awards del 1994!

I sacchetti regalo sono riservati al conduttore Jimmy Kimmel e a tutti i candidati nelle principali categorie di recitazione e regia. L'anno scorso contenevano, tra le altre cose, una procedura di liposuzione e un soggiorno di tre giorni in Canada. Quest'anno ogni singola gift bag ha un valore di 178.410 dollari secondo la stima di Distinctive Assets: sono più di 160 mila euro. Comprende una serie di regali costosi, tra cui un soggiorno di tre notti in Svizzera, un voucher per procedure estetiche, un soggiorno di tre notti in una villa privata a St. Barts e un ritiro di benessere olistico di sette giorni.

Ma il sacchetto regalo non contiene soltanto buoni per esperienze esclusive. La confezione di quest'anno prevede anche una cassa di soda da 9 dollari, un cubo di Rubik da 15 dollari, liquirizia, popcorn e cioccolatini. Everyone wins: è questo il motto che accompagna le gift bag.