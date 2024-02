Con GCDS gli adulti tornano bambini: in passerella sfilano i copricapezzoli di Hello Kitty GCDS ha presentato la collezione Autunno/Inverno 2024-25 alla Milano Fashion Week, una linea che fonde elementi dell’infanzia e dell’età adulta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Da piccoli non vediamo l'ora di diventare grandi, aspettiamo quel fatidico momento in cui ci sembra che potremo finalmente fare e dire tutto ciò che vorremo, completamente liberi e senza obblighi né vincoli. Poi cresciamo e ci rendiamo conto del peso delle responsabilità, quindi un po' rimpiangiamo quei preziosi momenti in cui ancora tutto sembrava possibile, prima che subentrassero disillusioni, fallimenti, addii, quando l'unica dimensione era l'oggi e non ci si preoccupava del domani. Giuliano Calza nella collezione Autunno/Inverno 2024-25 porta in passerella il dialogo/contrasto tra età infantile ed adulta. Lo fa mescolandone i codici stilistici, facendo sì che i grandi possano ancora una volta sentirsi piccoli e chissà, magari anche recuperare un po' di quei sogni perduti.

La sfilata di GCDS

L'invito alla sfilata era già tutto un programma: una bambola in miniatura e la scritta "toys for adults". Pensare ai giocattoli e alle bambole fa pensare all'infanzia, a quando si era spensierati e senza pensieri, eppure costantemente preda di quella voglia di diventare presto grandi. Poi, da adulti, si capisce il valore di quel periodo così breve della vita, in cui si era realmente liberi e felici, quando bastava pochissimo per divertirsi.

Giuliano Calza si è fatto ispirare da questo contrato, per la realizzazione della collezione Autunno/Inverno 2024-25 presentata alla Milano Fashion Week, un invito a conservare il bambino che è in noi, senza per questo rimanere eterni Peter Pan. Tutto era un continuo dialogo tra passato e presente: a sfilare erano adulti, ma tutto in loro richiamava qualcosa di infantile e giocoso. Una delle icone del passato riproposte è stata Hello Kitty, il famoso gattino nato negli anni Settanta che ha conquistato intere generazioni e che più volte ha monopolizzato le passerelle, visto che è stato spesso oggetto di collaborazioni con brand.

Proprio GCDS nel 2017 ha presentato una collaborazione con Sanrio: una capsule di capi donna interamente dedicati a Hello Kitty. Ma non hanno resistito al suo fascino neppure Pinko, Diesel, Reebok, Blumarine, Crocs. Stavolta, ecco che il gattino più famoso del pianeta si trasforma in un micro reggiseno, dà forma a dei copricapezzoli che si adattano al seno, perfetti da portare da soli oppure da utilizzare come sottogiacca o ancora lasciati in vista sotto vestiti con ampie scollature.