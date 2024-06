video suggerito

Come vestirsi per una laurea in estate: consigli di stile e dress code Non sapete cosa indossare per una laurea in estate? Tailleur oversize, gonne midi e completi camicia-pantaloni: ecco i consigli da seguire per laureande e invitati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cosa indossare per una laurea in estate? Innanzitutto è necessario fare una netta distinzione tra la seduta e la festa: se nel primo caso è preferibile un abbigliamento classico ed elegante, visto il contesto formale dell'evento, per il party si può lasciare via libera alla propria creatività e al proprio stile. Tailleur mannish, pantaloni over, gonne a matita, tacchi alti: questi sono solo alcuni dei capi chic e glamour da sfoggiare per la discussione della propria tesi. Cosa dire, invece, dei look degli invitati, dai genitori ai fidanzati, fino ad arrivare agli amici? Anche per loro esistono delle precise regole di dress code in occasioni simili. Ecco i consigli da seguire per le laureande e per gli invitati che non sanno proprio cosa sfoggiare a una seduta di laurea.

Tailleur Oversize

Il tailleur è la soluzione perfetta per chi andare sul sicuro nel giorno della laurea. Si tratta di un evergreen dall'eleganza senza tempo, da sempre considerato il simbolo per eccellenza della formalità. Se non si vuole essere troppo rigorose con la versione super classica del completo mannish, ovvero quella con giacca avvitata e pantaloni a sigaretta, si può optare per una variante oversize decisamente più glamour.

Blazé Milano

A cosa abbinarla? A una semplice camicia oppure a un top di seta, l'ideale per combattere con stile le temperature roventi dell'estate. Per quanto riguarda il colore, il nero è una certezza ma si può optare anche per un fiammante rosso, tinta simbolo della laurea, oppure per una nuance in trend (a patto che non sia eccessivamente appariscente). Per l'estate, inoltre, si può scegliere anche una delle sfumature del bianco oppure una tinta pastello.

CH Carolina Herrera

Top e gonna midi a vita alta

Chi è stanca del solito tailleur e intende aggiungere un tocco glamour al giorno della propria laurea, può rivisitare lo stile da "business woman" in chiave super sofisticata. In che modo? Dicendo addio a giacche, pantaloni, camicie, preferendo un completo con top e gonna midi a vita alta.

Motivi

Si può puntare su un look monocromatico o con due capi a contrasto, l'importante è optare per una palette di colori non troppo audaci che si adeguino all'atmosfera formale della seduta. Il top può essere in seta o in cotone, smanicato o con maniche a sbuffo, mentre per la gonna è preferibile una pencil skirt dal mood raffinato. Come completare il look? Naturalmente con un paio di tacchi che slanciano la figura, mentre per quanto riguarda i gioielli sarebbe bene scegliere qualcosa di minimal.

Antonio Marras

Camicia e pantaloni maschili

Un look da laurea senza la giacca, capo un po' troppo formale e pesante per una studentessa poco più che ventenne? È possibile realizzarlo abbinando una camicia classica a un paio di pantaloni mannish.

Loro Piana

Si può spaziare tra modelli a sigaretta, dal taglio classico, a zampa d'elefante oppure si può optare per una variante palazzo dalla silhouette oversize, l'importante è non rinunciare alla camicia, così che il total outfit non risulti troppo casual. Con un outfit tanto minimal, inoltre, si ha la possibilità di "giocare" con gli accessori: via libera a tacchi, dettagli gioiello e collane oversize, soprattutto se camicia e pantaloni sono black&white.

Mango

Quali scarpe indossare

Le classiche pumps col tacco alto sono un vero e proprio must per una seduta di laurea, mentre sarebbe bene evitare le sneakers, le mules a ciabattina e i sandali in stile spiaggia. La domanda che tutte si pongono prima del grande giorno, però, è: bisogna indossare necessariamente i tacchi?

Tod's

La risposta è no, anche in un'occasione tanto formale vanno assecondare le proprie esigenze e il proprio stile. Certo, le scarpe alte riescono a rendere più chic e femminile ogni tipo di look, ma sono da evitare quando non si sanno portare, soprattutto in una giornata così importante per la propria carriera, quando il possibile "rischio caduta" deve essere ridotto al minimo. In casi come questi si può optare per delle ballerine bon-ton, per delle Mary Jane o per dei mocassini, magari anche con qualche dettaglio gioiello.

Sézane

Quali colori scegliere per una laurea in estate?

Il nero, il rosso e il blu navy sono i tre colori più gettonati per i look da laurea ma, nel caso in cui la seduta ricada in periodo estivo, si ha la possibilità di concedersi qualche libertà in più in fatto di nuance.

Blazé Milano

Complici le temperature calde e le giornate soleggiate, si può osare anche con tinte pastello come il rosa cipria, l'azzurro chiaro, il beige, il tortora o il grigio perla. Il bianco è assolutamente tollerato, a patto che ci sia qualche accessorio a contrasto che eviti l'effetto sposa. Quali sono le sfumature "vietate" per una laurea? Quelle troppo accese e vitaminiche, che possono risultare poco adatte al contesto.

H&M

Come vestirsi per andare ad una laurea

Cosa indossare, invece, se si è invitati a una seduta di laurea? Che si parli dei genitori, dei fidanzati, degli amici o dei parenti del laureando, esistono una serie di precise regole di stile da rispettare. Essendo un contesto formale, vanno evitate paillettes, abiti eccessivamente corti, colori sgargianti e make-up troppo marcati, tutti capi e accessori perfetti per una serata in discoteca ma non per una proclamazione accademica.

Kiton

Allo stesso tempo sono sconsigliati anche jeans, t-shirt stampate e scarpe da ginnastica. Le donne possono puntare su tailleur mannish, gonne a matita o anche per dei semplici tubini chic, magari da abbinare a qualche accessorio un tantino più appariscente, mentre per gli uomini vanno bene i completi classici, meglio se con due pezzi "spezzati" e senza la cravatta, così da smorzare l'effetto formale.

Mango