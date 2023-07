Come scegliere il costume per l’estate in base alla forma del corpo: i consigli del consulente d’immagine Fanpage.it ha chiesto al consulente d’immagine Ferdinando Schetty alcune dritte per orientarsi nella scelta del costume e valorizzare la propria fisicità.

A cura di Giusy Dente

La prova costume non esiste: non c'è alcun test da superare prima di entrare in spiaggia. Eppure sono in molti a sentirsi sotto esame, come se dovessero sottoporsi a una valutazione, come se ci fossero due categorie: i promossi e i bocciati. I primi possono godersi l'estate in bikini, i secondi devono nascondersi sotto un pareo o una T-shirt. Ci si sente spesso inadeguati e sconfitti, perché si tende ad eleggere a unico modello possibile quello che è stato socialmente identificato come "perfetto". Ma più che corpi perfetti e corpi sbagliati, esistono corpi diversi, ciascuno con le proprie caratteristiche.

Cos'è la body shape e come scegliere il costume

Per tutti c'è un costume capace di valorizzare la fisicità. Fanpage.it ha chiesto al consulente d'immagine Ferdinando Schetty (conosciuto sui social come Ferschetty) di approfondire l'argomento e di dare a ciascuno il suo costume! L'esperto di armocromia, body shape e facial shape non ha fornito linee guida ferree a cui attenersi, perché ciascuno è libero di indossare ciò che ritiene più adeguato a sé, per stare bene. Ma ha fornito alcune dritte utili per capire come armonizzare la propria immagine. "La body shape è la forma del corpo. Ognuno di noi ha un fisico e caratteristiche uniche, però effettivamente ognuno di noi può rientrare in un archetipo, sia uomo che donna" ha spiegato l'esperto. Ecco quindi i suoi consigli per orientarsi nella scelta del costume, mettendo in evidenza i punti di forza.

Il costume per chi ha il punto vita stretto

La figura a clessidra è quella alla Sofia Loren, con un punto vita stretto, molto segnato ed evidente. "In questo caso un bikini o un costume a vita alta va ad accentuarlo" ha spiegato Ferschetty. "Il nostro corpo è una geometria e noi giochiamo con le geometrie per ricreare la figura primaria. È quella a clessidra, che visivamente parlando richiama la sessione aurea, per questo appaga" ha aggiunto.

Il costume perfetto per ricreare il punto vita

Il rettangolo è il fisico come quello di Kate Moss per esempio: c'è solo un accenno di punto vita, ma c'è un giusto equilibrio tra spalle e fianchi. "Dobbiamo creare illusioni ottiche per ricreare la forma a clessidra, quindi magari un trikini, che crea il punto vita con un taglio ottico. Nel caso del due pezzi, meglio mettere uno slip con taglio a V. Consiglio di evitare la fascia senza spalline: se sono un rettangolo, questa fascia potrebbe dilatare la figura e non armonizzare il dorso" ha consigliato Ferschetty.

Il costume per chi ha le spalle ampie

Il triangolo invertito è il fisico alla Jessica Rabbit o di Angelina Jolie: spalle molto ampie e zona del fianco estremamente stretta. Le spalle, strutturalmente parlando, sono la prima cosa che si vede. "Visto che la zona del punto vita e del fianco è già sottile, dobbiamo armonizzare e bilanciare il sopra e il sotto, minimizzare la parte delle spalle. Sullo slip si può andare magari su un fiocco sul fianco, per aumentare questa zona. Oppure si va a utilizzare un top che otticamente taglia la spalla: qualcosa di incrociato, una spallina non estremamente sottile e senza fronzoli. Meglio la spallina larga, che va a minimizzare la spalla" ha detto Ferschetty. È perfetto anche il costume intero: "Il costume intero si adatta meglio a chi ha meno punto vita: ovale e rettangolo. Permettono più facilmente di creare illusione ottica" ha concluso.

Il costume per armonizzare i fianchi

Alcuni lo chiamano "pera" o "anfora". Al contrario del triangolo invertito, la zona delle spalle è più minuta alla zona dei fianchi. La parte inferiore, dunque, è più ampia rispetto alla parte superiore. Per la figura a triangolo valgono le regole opposte a quella precedente, perché abbiamo la zona del fianco che visivamente parlando sarebbe meglio armonizzare. "Meglio utilizzare slip con lascia larga, o a vita alta che tira sù, oppure lavorando sulla parte superiore meglio aggiungere fronzoli, per aumentare visivamente la zona delle spalle e volumizzare l'upper body con fiocchi, volant" ha spiegato l'esperto.

Il costume per chi ha l'addome rotondo

La zona addominale in questo caso è più rotondeggiante: nell'ovale la zona adiposa si concentra lì. "In questo caso meglio la fascia larga sulla zona addominale, oppure utilizzare lo stesso spessore della fascia superiore e inferiore. Dobbiamo ricreare la forma a clessidra con l'illusione ottica, quindi meglio il costume intero. È un po' come nel rettangolo, anche il trikini. Per chi preferisce il due pezzi, sì a fiocchi e slip a V. Il consiglio è usare qualcosa che vada in scala col proprio corpo" ha concluso Ferschetty.