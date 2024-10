video suggerito

Come è cambiato Mimmo de I Cesaroni: ecco com’è diventato oggi l’attore Federico Russo Ricordate il piccolo Mimmo de I Cesaroni, alias Federico Russo? È cresciuto, ha 27 anni ed è tra i protagonisti di Adorazione, serie presentata ieri al Roma Film Fest: ecco le foto della sua trasformazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

47 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Roma Film Fest è arrivato alla sua 19esima edizione e continua a essere uno degli eventi più amati e seguiti del mondo del cinema italiano. Al di là dei film presentati in anteprima mondiale, ad attirare le attenzioni dei media sono soprattutto le star che ogni sera sfilano sul red carpet, sfidandosi a colpi di stile tra look eleganti e accessori originali. Ieri si è tenuta la prima di Adorazione, serie che arriverà il 20 novembre su Netflix, tra i cui protagonisti non c'è solo Noemi in versione attrice ma anche un volto particolarmente noto a tutti gli amanti delle fiction: Federico Russo, alias Mimmo Cesaroni. Com'è diventato il piccolo di casa della famiglia che per anni ha intrattenuto il pubblico di Canale 5?

Come era Federico Russo da bambino ai tempi de I Cesaroni

Ricordate I Cesaroni, la fiction di Canale 5 con Claudio Amendola, alias il "capofamiglia" Giulio Cesaroni? Per anni le avventure dei membri della famiglia romana hanno intrattenuto il pubblico con ironia e spensieratezza, diventando letteralmente iconiche, tanto che ancora oggi sono moltissimi coloro che non possono fare a meno di rivedere le puntate sulle piattaforme di streaming.

Federico Russo ai tempi de I Cesaroni

Alessandra Mastronardi (che all'epoca interpretava Eva) è tra le protagoniste che hanno avuto più successo dopo la serie ma di sicuro gli appassionati avranno continuato a seguire anche tutti gli altri.

Federico Russo da bambino

Ieri sera a essere tornato alla ribalta è stato Federico Russo, meglio noto come il piccolo Mimmo Cesaroni: è cresciuto e ha sfilato sul red carpet del Roma Film Fest in abito nero e camicia bianca.

Federico Russo nei panni di Mimmo Cesaroni

Le foto di Federico Russo oggi: la trasformazione

Federico Russo aveva solo 9 anni quando debuttò nei panni di Mimmo Cesaroni e fin dal primo momento incantò tutti con la sua bellezza e con la sua simpatia.

Federico Russo nel 2018

Oggi ha 27 anni e continua a fare l'attore, tanto da essere diventato protagonista di Adorazione, la serie presentata al Roma Film Fest nella sezione Alice nella Città. Com'è diventato? È alto e snello, porta i capelli corti, i piercing alle orecchie e la barba leggermente incolta: insomma, ha tutte le carte in regola per diventare un divo contemporaneo. Il dettaglio che non è cambiato? Ha sempre lo stesso sguardo penetrante che lo ha sempre contraddistinto fin da bambino.

Federico Russo al Roma Film Fest 2024