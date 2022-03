Come è cambiata Serena Carella: la trasformazione della ballerina di Amici Serena Carella è una delle ballerine più promettenti di questa edizione di Amici, protagonista suo malgrado anche di alcune polemiche. Ecco come è cambiata dall’ingresso nella scuola a oggi.

A cura di Giusy Dente

in foto: Serena Carella prima di Amici, Instagram @serenacarella_

Serena Carella è un'apprezzata ballerina di questa edizione di Amici di Maria De Filippi. Il talent è giunto ormai alla 21esima edizione e ha segnato in questi anni l'inizio della carriera di tantissimi artisti, della musica e della danza. Il talento di Serena Carella è riconosciuto sia dal pubblico a casa che dai maestri, che l'hanno portata fino in finale. Certo, il suo percorso non è stato facile e non lo è tuttora. Difatti se ha dalla sua parte una buona fetta di pubblico e i maestri Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, dall'altro lato c'è la maestra Alessandra Celentano che invece non la ritiene all'altezza. ‘Sotto accusa' c'è il suo fisico, che secondo l'insegnante non sarebbe appropriato per poter lavorare come ballerina professionista. Ma la 18enne sta continuando il suo percorso con determinazione e forza.

Il percorso di Serena Carella ad Amici

La 18enne è originaria di Cerignola e coltiva da anni la sua passione per la danza. Prima ha studiato presso la Scuola di Danza Scarpette Rosa Cerignola e poi è entrata nella Compagnia Giovanni Martinat, la prima esperienza professionale vera e propria. Poi è stata la volta della scuola di Amici. Qui, oltre ad avere modo di migliorare dal punto di vista della tecnica, ha anche trovato l'amore: si è infatti legata a un altro allievo, il cantante Albe, che è con lei nella fase finale del talent (in una squadra diversa).

in foto: Serena Carella prima di Amici, Instagram @serenacarella_

Com'era Serena prima di Amici

Su Instagram ci sono diverse immagini che la immortalano durante prove di ballo ed esibizioni, anche precedenti l'ingresso nella scuola di Amici. Altre ce la restituiscono invece in momenti al di fuori della sala, nella quotidianità di una ragazza semplice e acqua e sapone. Difatti nelle immagini veste sempre sportivo, l'abbigliamento più indicato per cimentarsi durante le prove, quello che probabilmente sente maggiormente suo. Rispetto al passato, quando il talent era per lei solo un sogno nel cassetto, oggi la trasformazione più evidente riguarda i capelli.

in foto: Serena Carella ad Amici, Instagram @serenacarella_

In alcune foto del 2020 ha infatti i capelli scurissimi, mentre adesso li ha biondi e varia portandoli sia mossi che lisci. Nel corso del talent in questi mesi il suo corpo è stato al centro dell'attenzione: la sua è una fisicità non allineata ai canoni più rigidi della danza classica, canoni che per alcuni insegnanti sono ormai superati, mentre per altri ancora validi. Da qui, le diverse opinioni sul suo conto, che in ogni caso non è sulla danza classica che vuole costruire il suo futuro professionale. Difatti con la sua esperienza insegna a combattere per ciò in cui si crede, senza lasciarsi abbattere da chi magari non ci ritiene all'altezza fermandosi alle sole apparenze.