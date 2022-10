Come abbinare la giacca di lana cotta in versione casual? Copiando Charlotte Casiraghi Se le giacche bouclé o in tweed vi sembrano datate, questo look di Charlotte Casiraghi vi farà ricredere: sono perfette per l’autunno anche sui jeans.

A cura di Beatrice Manca

Charlotte Casiraghi alla sfilata Chanel, foto di archivio

Chic, raffinata e ribelle: Charlotte Casiraghi incarna la quintessenza dello stile parigino, elegante senza sforzo. La figlia di Carolina di Monaco ha la moda nel sangue: non per niente è volto della Maison Chanel è stata per anni la musa e amica intima dello stilista Karl Lagerfeld. Proprio in suo onore, Charlotte Casiraghi ha partecipato a un incontro letterario alla libreria 7L Bookshop dedicata al defunto stilista di Chanel. Per l'occasione la royal monegasca ha dato una lezione di stile effortless: giacca bouclé, jeans e coda di cavallo. Semplice e praticamente perfetta.

Il look di Charlotte Casiraghi è perfetto per l'autunno

Charlotte Casiraghi ha partecipato all'evento letterario in Rue Cambon, sede storica della Maison Chanel, insieme ad Anna Mouglalis, Fanny Arama e Léonora Miano. Per l'occasione ha sfoggiato un look bon ton perfetto da copiare per i primi freddi autunnali. Ha indossato una giacca in tweed rosso lacca con una stampa a quadri neri che arriva direttamente dalla sfilata Autunno/Inverno 2022-23 di Chanel. Se la parola "bouclé" vi fa subito pensare all'armadio della nonna, le passerelle invernali vi faranno ricredere.

Giacca in lana Chanel

Come abbinare la giacca in lana in versione casual

Le giacche bouclé, ideali per la mezza stagione, sono tornate di moda e piacciono anche alle reali, da Kate Middleton – che ha recentemente sfoggiato un doppiopetto blu vintage – a Charlotte Casiraghi. Il segreto per indossarle con stile? Sdrammatizzarle con un capo più casual, come fa Casiraghi, che la abbina a un paio di pantaloni in denim nero, raccogliendo i capelli in una semplice coda di cavallo alta. L'abbinamento jeans e giacca in lana cotta è il look casual perfetto per le giornate dal clima impazzito, quando non si sa cosa mettere. Con un dolcevita leggero o una t-shirt neutra la giacca in lana dal design classico è pronta a diventare la vostra alleata di stile per l'autunno. Parola di royals!