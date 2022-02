Cole Sprouse, da Riverdale alla moda: posa come un divo con capelli biondi e occhiali da sole Cole Sprouse è diventato modello: l’attore di Riverdale è stato scelto da Versace come volto della nuova campagna fotografico realizzata per il lancio della linea di occhiali da sole. Per l’occasione ha posato come un divo con i capelli biondi e il petto nudo.

A cura di Valeria Paglionico

Cole Sprouse è una delle rivelazioni della tv statunitense: dopo aver debuttato nella serie Zack e Cody nei panni di Cody Martin, ha raggiunto il successo internazionale con Riverdale, il teen drama basato sui personaggi degli Archie Comics in cui interpreta il personaggio Jughead Jones. Se nelle puntate del telefilm è sempre apparso timido, taciturno e ribelle, nella vita "reale" è ormai diventato icona di bellezza e di stile. Non sorprende, dunque, che abbia avuto diverse esperienze da modello, ultima tra tutte la collaborazione con Versace. La Maison lo ha scelto come volto della nuova campagna, facendolo posare in versione "bello e dannato".

Cole Sprouse è il nuovo volto Versace

Attore, fotografo, modello, icona di stile e sex symbol: Cole Sprouse sembra non sbagliare un colpo in fatto di carriera. Di recente è diventato il nuovo volto di Versace, Maison che lo ha scelto come protagonista della campagna fotografica realizzata per il lancio di Versace Eyewear. Per l'occasione è stato fotografato a New York da Steven Klein, che ha saputo cogliere appieno il suo carisma e il suo innato magnetismo. Giacca di pelle che lascia intravedere il petto nudo, occhiali da sole da divo, gioielli iconici: l'attore è espressivo, sensuale ma allo stesso tempo ironico e leggero. È sognatore, seduttore, empatico e incarna alla perfezione lo spirito di Versace.

Cole Sprouse posa per Versace

Il nuovo look di Cole Sprouse dopo Riverdale

Il dettaglio che ha fatto davvero la differenza negli scatti realizzati da Cole per Versace? Ha cambiato drasticamente look, dicendo addio ai capelli scuri che ha sempre sfoggiato in Riverdale. Oggi ha la chioma biondo oro, la porta lunga e tirata all'indietro proprio come un divo hollywoodiano, dettaglio che non ha fatto altro che accrescere il suo sex appeal. Insomma, l'attore sta crescendo e sta sperimentando qualche piccola novità per rinnovare la sua immagine: quale sarà il suo prossimo colpo di testa? L'unica cosa certa è che continuerà a essere un'indiscussa icona di bellezza.