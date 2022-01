Chrissy Teigen cambia look: col nuovo caschetto e le sopracciglia folte è identica a Khloe Kardashian Chrissy Teigen ha cambiato look in modo drastico: ha detto addio ai capelli lunghi e ora sfoggia un long bob asimmetrico. Complici anche le nuove sopracciglia folte e spettinate, sembra essere la fotocopia di Khloe Kardashian.

A cura di Valeria Paglionico

Quale momento migliore del nuovo anno per cambiare look in modo drastico? Lo sanno bene le star, che stanno approfittando dei primi giorni del 2022 per fare visita a parrucchieri, stylist ed estetiste di fiducia. L'ultima ad averlo fatto è stata Chrissy Teigen, apparsa quasi irriconoscibile sui social. Sarà perché voleva aggiungere un tocco di novità alla sua immagine o perché semplicemente intendeva lasciarsi alle spalle il 2021, ma la cosa certa è che ha modificato sia sopracciglia che taglio di capelli. Il dettaglio che in molti non hanno potuto fare a meno di notare? In questa nuova versione somiglia in modo impressionante a una delle sorelle Kardashian.

Il nuovo taglio di capelli di Chrissy Teigen

Chrissy Teigen ha cambiato look in modo drastico: ha fatto visita all'hairstylist di fiducia e ci ha dato un taglio. Se fino a qualche giorno fa sfoggiava una chioma lunghissima e ondulata, ora le cose sono ben diverse. La modella sfoggia un caschetto lungo e asimmetrico, ovvero più corto sulla nuca e con dei ciuffi lunghi che le cadono ai lati del viso. Lo porta extra liscio e con la fila centrale come impone il trend del momento, mettendo così in risalto le sfumature bionde tra il platino e il dorato. Così facendo è riuscita a rinnovare e rinfrescare la sua immagine, apparendo più glamour e trendy che mai.

Chrissy Teigen con le sopracciglia folte e spettinate

La chioma non è l'unico dettaglio che Chrissy Teigen ha modificato nel suo beauty look, ha aggiunto un tocco di novità anche alle sopracciglia. Niente più ali di gabbiano e forme iper slim, ora le porta folte e spettinate. È fin da quando ha postato la prima foto in questa versione rinnovata che i fan hanno sottolineato qualcosa di decisamente originale: sembra essere la sorella gemella di Khloe Kardashian. Sia il long bob che le sopracciglia sono identiche, tanto che, confrontando le foto delle due, si fa fatica a distinguerle. Si tratterà di un caso o di qualcosa di voluto?