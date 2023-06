Chiara Ferragni struccata durante il trattamento beauty: “Quando mi sentirò figa me ne ricorderò” Fronte corrugata, labbra contratte in una smorfia, occhi piccoli: Chiara Ferragni ha ironizzato sul suo viso molto diverso da quando è impeccabilmente truccata.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni truccata e al naturale

Dalla sua passione per la moda, Chiara Ferragni ha costruito un impero. È partita da lì, da un blog, per poi mettere sù un vero e proprio impero, diventando un'icona del mondo fashion, l'influencer italiana per eccellenza. Oggi non c'è evento glamour a cui non sia presente, sfilata che non la veda in prima fila. Tutto questo sviluppando parallelamente una solida carriera di imprenditrice: ha fondato un marchio che porta il suo nome e che negli anni è cresciuto tantissimo. I social sono il suo pane quotidiano, eppure ha deciso quest'anno di uscire anche un po' dalla sua comfort zone, cimentandosi come conduttrice sul palco dell'Ariston, durante il Festival di Sanremo. Ed è da poco uscita la seconda stagione di The Ferragnez, la docuserie incentrata sulla sua vita privata e professionale. In questa routine perennemente online e sotto gli occhi di milioni di follower, i fan sono abituati a vederla alle prese con vestiti griffati e accessori di lusso. Ha stylist, parrucchieri e make-up artist a sua disposizione. Ma sa quando è il momento di fare un po' di sana ironia sul suo aspetto fisico sempre impeccabile.

Chiara Ferragni senza trucco

Ebbene sì, Chiara Ferragni non si strucca la sera! Ha svelato questo inconfessabile segreto in un breve video condiviso su TikTok, in cui si è ironicamente mostrata alle prese con un traumatico risveglio all'insegna del viso sporco e del trucco tutto sbavato. In realtà l'imprenditrice pur essendo una fan del make-up (ha anche realizzato una linea col suo brand), ha aderito alla "rivoluzione fresh and clean" abbracciata da tante celebrities e influencer. Dopo gli eccessi di filtri e ritocchini, adesso sui social si sta assistendo a una controtendenza: tanti preferiscono mostrarsi in una chiave più veritiera, proprio per sdoganare certi ideali di perfezione e certi stereotipi.

Instagram @manuelemameli

Si è allineata anche Chiara Ferragni, con le sue foto al naturale. L'imprenditrice è solita farsi truccare dal make-up artist di fiducia Manuele Mameli nelle grandi occasioni: è un professionista che lavora con tantissime celebrities e a cui lei si affida da anni. Labbra nude con overlining e focus sugli occhi sono un must ed è un risultato finale impeccabile, con cui è impossibile non sentirsi figa! Con ironia, Chiara Ferragni si è però voluta mostrare anche in una chiave diversa, più autentica.

Instagram @manuelemameli

Ha pubblicato un breve video su TikTok in cui è completamente struccata e si sta godendo un trattamento beauty al viso: c'è qualcuno che le massaggia energicamente le guance. Non c'è Manuele Mameli nei paraggi e la pelle è ovviamente stressata, vista la pressione esercitata dal massaggiatore. La fronte si corruga, gli occhi si rimpiccioliscono, la bocca assume una strana smorfia. "Quando mi sentirò figa mi ricorderò di guardare questo video" ha ironizzato Chiara Ferragni.