Chiara Ferragni, momento della verità col trucco sbavato: “La missione salvare il make-up è fallita” Ebbene sì, Chiara Ferragni non si strucca la sera! Ne ha mostrato i risultati sui social e in tante si sono identificate in lei e nel traumatico risveglio con viso sporco e trucco sbavato.

A cura di Giusy Dente

Siamo abituati a vederla truccata e ben vestita, sempre impeccabile nella quotidianità e agli eventi. Chiara Ferragni è un'icona fashion, l'influencer italiana per eccellenza, capace di stare sempre al passo con le tendenze e di lanciarne di proprie. Sui social l'imprenditrice documenta le sue giornate in ogni dettaglio e spesso si mostra anche in vesti meno glamour e patinate: senza abiti griffati, senza make-up appena fatto, col viso non coperto di filtri e coi capelli in disordine. Inaspettatamente anche lei fa parte del team che non si strucca prima di andare a dormire. E ne ha fatto vedere i risultati ironizzandoci sopra.

Chiara Ferragni icona fashion…che non si strucca!

Chiara Ferragni è stata una delle prime a rompere l'ultimo tabù, quello dell'abbinamento calzini-ciabatte. Un tempo questi due elementi facevano pensare al tipico look da turista o all'outfit casalingo per eccellenza, comodo sì ma forse non proprio bello a vedersi, difatti considerato improponibile per un'uscita. Improponibile, fino a quando non lo ha sdoganato lei rendendolo cool. E che dire della tutina aderente in lycra, quella in stile anni Ottanta: ha lanciato un trend che ancora oggi domina le passerelle e spopola tra le celebrity. L'ultimo in ordine di tempo è il trend dei boxer in vista dai jeans a vita bassa: si imporrà anche questo come must have del guardaroba primaverile?

Perché Chiara Ferragni ha il trucco sbavato

Quando non è occupata a stare al passo con la moda e a far parlare coi suoi look, l'imprenditrice come tutte le donne della sua età si concede anche qualche "strappo alla regola". Ha a disposizione i migliori make-up artist, lei stessa ha lanciato una linea di prodotti, dunque il trucco è sicuramente un aspetto a cui tiene molto. Di certo è consapevole dell'importanza di una corretta beauty routine serale, per conservare la pelle luminosa, fresca e pulita.

Ma come tutte, anche a lei capita di tornare a casa e non avere alcuna voglia di mettersi davanti allo specchio alle prese con prodotti detergenti. Il risultato è ovviamente svegliarsi col viso sporco di rossetto e matita, proprio come ha mostrato ai follower di TikTok. "Ieri sera ho detto: non mi strucco, tengo il make-up occhi perché è così bello così domani mattina ce l'ho ancora. Ma non è andata proprio come credevo" ha spiegato mostrando con ironia i risultati della non proprio geniale idea!

L'effetto è il trucco tutto sbavato sotto gli occhi e sulle guance! I fan si sono rivisti nell'imprenditrice, che ha candidamente ammesso il fallimento della missione "salvare il make-up". "Non abbiamo salvato il make-up occhi" ha scritto nella didascalia della clip, vista su TikTok circa un milione di volte. Il breve video ha fatto anche il pieno di commenti, dal "Sei tutte noi" a chi la bacchetta affettuosamente per non essersi struccata.