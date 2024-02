Chiara Ferragni, per il weekend a Portofino con la famiglia sceglie il cappotto cammello Chiara Ferragni ha trascorso un weekend al mare a Portofino con i figli Leone e Vittoria, la madre Marina di Guardo e l’amica Veronica Ferraro. L’outfit invernale è impeccabile anche grazie al cappotto senza tempo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni si è concessa un weekend in Liguria con i figli Leone e Vittoria, la madre Marina Di Guardo, la sorella Valentina e l'amica Veronica Ferraro. Mentre Pigna interrompe la collaborazione con l'imprenditrice, che mediante la sua società Fenice srl contesta l'interruzione del contratto, l'influencer si stringe attorno alla sua famiglia durante una gita a Portofino. Lanuova strategia social di Ferragni, infatti, continua a essere molto focalizzata sui momenti della vita privata, alternati a pubblicità sempre ben segnalate.

Chiara Ferragni, il look per la gita a Portofino

Chiara Ferragni ha trascorso un fine settimana al mare con i figli e la famiglia. A un anno dal suo debutto a Sanremo, l'imprenditrice sceglie un look semplice per passare del tempo insieme a Leone e Vittoria. Maglioncino coloro ciliegia di Ralph Lauren e gonna tartan firmata Prada: Ferragni opta per un outfit sobrio e raffinato. Gli anfibi con fibbie borchiate di Miu Miu dà un tocco più audace alla mise in pieno stile quite luxury. Chiara Ferragni ha mostrato la mise in uno dei suoi famosi fit check, "format" che ha ricominciato a riproporre da poche settimane.

Chiara Ferragni a Portofino

Per un passeggiata nel borgo della riviera ligure, Chiara Ferragni sfoggia un cappotto cammello lungo, che, come ogni anno, è il must have dell'inverno. L'imprenditrice sceglie l'iconico modello doppiopetto di Max Mara, che scende con una silhouette morbida, quasi fosse una vestaglia. Il coprispalle viene venduto a 1900 euro sul sito del brand.

Chiara Ferragni con il cappotto di Max Mara