Chiara Ferragni osa col naked dress: alla festa di Valentina in pizzo trasparente con l’intimo in vista Chiara Ferragni sa come lasciare i fan senza parole e lo ha dimostrato al party per i 30 anni della sorella Valentina. Ha osato con un naked dress in pizzo trasparente, lasciando in vista intimo e copricapezzoli.

A cura di Valeria Paglionico

Lo scorso weekend Valentina Ferragni ha festeggiato per la terza volta i suoi 30 anni. Il 29 dicembre aveva celebrato il traguardo prima tra le mura casalinghe, poi in un ristorante milanese (con tanto di look dai dettagli sparkling), ma solo di recente ha organizzato un party in gran stile, così da riunire davvero tutti i parenti e le persone care. Per l'occasione ha letteralmente brillato con una tutina fasciante personalizzata, ma la cosa che forse non si aspettava è che sarebbe stata la sorella Chiara a farle concorrenza in fatto di stile. L'imprenditrice non ha avuto paura di osare, apparendo super sensuale con un naked dress di pizzo che ha rivelato chiaramente l'intimo.

Chi ha firmato il naked dress di Chiara Ferragni

Poche ore prima di partire per Parigi per provare gli abiti di Sanremo, Chiara Ferragni ha preso parte al mega party della sorella Valentina. Cosa ha indossato per l'evento? Ha puntato sull'effetto nudo con un mini abito di pizzo, mixando due dei trend più gettonati del momento: quello del blu elettrico e quello degli slip dress. Ha scelto un modello firmato Nue Studio che a primo impatto sembra essere una sottoveste intima: è corto, ha le spalline sottili, il reggiseno a triangolo ed è completamente trasparente, tanto da lasciare intravedere in modo chiaro l'intimo. Chiara lo ha abbinato a una culotte total black, mentre ha coperto i capezzoli con delle X di nastro adesivo.

Chiara Ferragni in Nue Studio

Chiara Ferragni "ricicla" gli stivali

Non sono mancati degli ulteriori dettagli glamour: la Ferragni ha abbinato il naked dress a un paio di cuissardes di vernice nera di The Attico (gli stessi indossati per annunciare la donazione del cachet di Sanremo). Trench di pelle di Actualee per proteggersi dal freddo, borsetta della Chiara Ferragni Collection e make-up "elettrico" coordinato: l'imprenditrice difficilmente sarebbe potuta passare inosservata, tanto in moti hanno insinuato che abbia rubato la scena alla sorella festeggiata. Anche sul palco di Sanremo oserà tanto o preferirà qualcosa di più sobrio dall'eleganza senza tempo? L'unica cosa certa è che lo stile di Chiara è super eclettico.