Chiara Ferragni in total black, stupisce col corsetto-armatura con coppe a punta Chiara Ferragni ha stupito i fan con look in pelle. Il pezzo forte è il corsetto-armatura con le coppe a punta: ricorda l’iconico reggiseno a cono di Madonna.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni sa interpretare alla perfezione i trend del momento, spaziando tra stili diversi e stupendo sempre fan e follower con qualcosa di nuovo e alla moda. Il suo ultimo look mixa perfettamente alcune delle tendenze più gettonate del momento. L'autunno 2022 è la stagione di pelle, cuoio e latex: le grandi Maison che hanno sfilato in passerella hanno proposto collezioni ispirate all'universo bondage, tra cinghie, stringhe, lingerie in bella mostra. A tal proposito, il corsetto è secondo gli stilisti il capo must dell'inverno, declinato in tantissime versioni differenti e da indossare anche in modo inedito: per esempio Valentina Ferragni indossa il modello stringato sopra ai pantaloni cargo, per un effetto molto urban. Il corsetto scelto da sua sorella Chiara nel look total black è particolarmente originale.

L'originale corsetto di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha stupito fan e follower col suo look total black, sfoggiato durante una serata speciale trascorsa assieme a Fedez. L'influencer e imprenditrice ha indossato un corsetto-armatura, un capo davvero originale. Se è per certi versi perfettamente allineato alla tendenza bondage del momento, dall'altro lato richiama anche la moda del passato. Bisogna fare un salto indietro nel tempo fino agli anni Ottanta per trovare i primi modelli di reggiseno a cono di Jean Paul Gaultier tanto cari a Madonna.

Lo stilista e la popstar hanno reso questo indumento uno strumento di seduzione, simbolo di femminilità e sicurezza. Il reggiseno a cono fa parte del guardaroba di Chiara Ferragni che lo ha indossato già in precedenza: ha sfoggiato sia un bustino con coppe del seno coniche a spirale proprio di Jean Paul Gaultier (un pezzo vintage) che un modello più moderno tempestato di cristalli firmato Nué, anche questo un omaggio agli anni Ottanta. Le coppe di questo tipo sono chiamate "bullet", cioé a punta come un proiettile.

in foto: borsa Diesel

Il look total black di Chiara Ferragni

L'imprenditrice ha abbinato il corsetto-armatura a un body in pizzo con ricami floreali a maniche lunghe aggiungendo una longuette in pelle, con collant scuri e sandali con tacco a spillo dai dettagli gioiello. Ha completato il look con una borsa di pelle firmata Diesel con placca in metallo smaltato che riproduce il nuovo logo "D" ovale. Ha sia il manico che la tracolla, così da poter essere portata a mano, a spalla o cross-body. Costa sul sito ufficiale del brand 375 euro. In quante sarebbero così audaci da copiare questo look?