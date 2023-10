Chiara Ferragni e il selfie col reggiseno trasparente (che si abbina con lo smalto per le unghie) Dopo la pausa dai social dovuta alle condizioni di salute di Fedez, Chiara Ferragni torna sui social con le foto “unposted” tra cui spunta quella con il reggiseno trasparente firmato.

Dopo qualche giorno di pausa dai social per stare accanto al marito, Chiara Ferragni è ufficialmente tornata a lavoro. Negli ultimi post pubblicati spunta un "photo dump", carosello di fotografie "unposted", tra cui appaiono: Paloma, la new entry a quattro zampe, Leone e Vittoria con le uniforme scolastiche e gli outfit in cui sfoggia look animalier o casual. A catalizzare l'attenzione è stato lo scatto in cui Chiara indossa un semplice top lingerie. Non è la prima volta che l'imprenditrice pubblica un selfie in intimo trasparente: da sempre Ferragni supporta il movimento free the nipple.

Il micro top di Chiara Ferragni

Il micro top Gucci è rosso e fa pendant con le unghie. Chiara Ferragni, ancora una volta, è incurante delle reazioni che scatena negli haters ogni volta che pubblica un selfie in intimo. Spesso, infatti, viene attaccata per le sue foto giudicate poco appropriate per una mamma. L'imprenditrice rivendica da sempre l'autodeterminazione del proprio corpo. E non solo. Sul palco di Sanremo aveva indossato la stola-manifesto: "Pensati libera" e non ha mai abbandonato questa filosofia. Il pezzo di lingerie che sfoggia nello scatto è molto simile a un capo disponibile sul sito Gucci, un top in viscosa da 1200 euro.

Celebrità tra trasparenze e nude look

Chiara Ferragni non è la sola a giocare con le trasparenze e con il nude look. Dalle passerelle agli eventi pubblici, la tendenza che rende i pezzi di lingerie protagonisti degli outfit è una tra le più gettonate dalle celebrità. Emma Corin, per esempio, era sbarcata al Festival di Venezia solamente in cardigan e slip. Anche Kim Kardashian, recentemente, ha condiviso sui social degli scatti in underwear. In quelle foto indossava il micro reggiseno di cristalli Gucci, realizzato con catene metalliche e con una maxi G sui capezzoli, pezzo che era stato già al centro di una delle sfilate del brand a Milano.