Kim Kardashian veste griffata anche quando dorme: pigiama e micro reggiseno valgono 6mila euro Kim Kardashian non rinuncia mai alle griffe e al lusso, neppure quando dorme: ecco tutti i dettagli del suo look da notte destinato a diventare iconico.

A cura di Valeria Paglionico

Sono lontani i tempi in cui Kim Kardashian era semplicemente una star dei reality televisivi, ora è una vera e propria imprenditrice che ha conquistato il mondo fashion con un marchio di abbigliamento tutto suo. Come se non bastasse, continua a influenzare le mode e le tendenze a livello internazionale tra selfie e Stories social. Dopo essere stata alle sfilate di Parigi con la mamma Kris Jenner, nelle ultime ore si è concessa una rilassante serata casalinga. Questo, però, non significa che abbia rinunciato allo stile, anzi, ne ha approfittato per sfoggiare un look da notte griffato ed extra lusso: ecco quanto valgono pigiama di seta e reggiseno di cristalli.

Il pigiama di seta di Kim Kardashian

Kim Kardashian è ormai famosa per la sua passione per le griffe ma solo nelle ultime ore ha dato davvero il meglio di lei in fatto di lusso. Ha infatti trasformato un semplice completo da notte in un look all'insegna del glamour tutto da imitare destinato a diventare un cult. Ha puntato sull'eleganza della Maison Gucci sfoggiando un pigiama di seta decorato all-over con l'iconica doppia G Supreme: i pantaloni sono ampi e a vita alta, mentre la casacca ha l'abbottonatura sul davanti come una vera e propria camicia. Quanto costa l'outfit "casalingo"? Sul sito ufficiale dell'azienda di moda fiorentina i due pezzi vengono venduti separati rispettivamente a 1.200 e 1.500 euro.

Kim Kardashian in Gucci

Kim Kardashian col micro reggiseno di cristalli

A rendere ancora più sofisticato il look da notte di Kim Kardashian è stato un accessorio scintillante (che però sembra essere tutt'altro che comodo). La regina dei selfie ha infatti tenuto aperta la casacca del pigiama di seta, rivelando l'iconico micro reggiseno ricoperto di cristalli di Gucci: ha le spalline e l'abbottonatura realizzata con catene metalliche e sui capezzoli è decorato con delle scintillanti maxi G.

Il micro reggiseno Gucci

Anche in questo caso si tratta di un capo iconico e lussuoso, basti pensare al fatto che sugli e-commerce di moda viene venduto a 2.980 euro. Capelli legati in una treccia XXL tiratissima, flash sul seno e pose plastiche: Kim Kardashian ha dimostrato di essere super sofisticata anche quando passa le serate tra le lenzuola al motto di "It's all Gucci".