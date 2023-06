Chiara Ferragni è una “hot mum”: risponde agli hater con il mollettone personalizzato Chiara Ferragni ha trascorso qualche giorno di vacanza in Puglia, dove ha sfoggiato un accessorio niente affetto casuale.

A cura di Beatrice Manca

Chiara Ferragni ha trascorso qualche giorno in Puglia, per godersi i primi giorni di estate insieme alla sua famiglia. La vacanza ha unito l'utile al dilettevole: ha accompagnato Fedez al concerto Battiti Live e, con l'occasione, si è rilassata in una masseria insieme a Leone e Vittoria. Ovviamente ha documentato tutto suoi social, mostrando i bikini di tendenza e alcuni accessori personalizzati per mandare una frecciatina agli hater.

Il mollettone personalizzato di Chiara Ferragni

Vi ricordate le ‘pinze' per capelli da parrucchiere, che fino a l'alto ieri usavamo solo dentro casa? Sono tornate di moda da qualche stagione e Chiara Ferragni è una grande fan. D'estate le sfoggia spesso e di recente ne abbiamo vista una con il suo nome, firmata Leontine Vintage, abbinata al look piumato. Nelle storie di Instagram ora ne spunta un'altra, stavolta verde bottiglia, con una scritta di strass: "Hot mum".

Il significato della scritta sul mollettone

"Hot mum" è un'espressione anglofona per indicare una "mamma sexy", o alla moda, e non è difficile leggerci una frecciatina ai tanti hater che la criticano sui social per le sue foto in lingerie, facendo leva proprio sul ruolo di madre. Secondo chi la critica, quindi, una madre dovrebbe evitare di mostrare il corpo per incarnare un modello di femminilità più docile e rassicurante. Definirsi hot mama permette di cambiare completamente la prospettiva e ribadire che sì, anche le mamme sono donne!