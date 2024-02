Chiara Ferragni da piccola: nella foto da bambina è identica a Vittoria Mettendo a confronto le foto di Chiara Ferragni da piccola con quelle più recenti della piccola Vittoria, è palese una straordinaria somiglianza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Messi da parte shooting fotografici, viaggi, sfilate e serate di gala, Chiara Ferragni si sta dedicando molto alla famiglia. In questo momento delicato sta trovando conforto in Fedez, nei figli, nelle sorelle: i Ferragni al completo si sono stretti attorno a lei più che mai, per non farla sentire sola e per darle la forza necessaria per affrontare le difficoltà. Il periodo non è certamente dei migliori: tante cose sono cambiate dall'esplosione del caso Balocco in poi. Ciò che è rimasta invariata è l'importanza che riveste per la famiglia per l'influencer: è un'ancora di salvezza, un porto sicuro.

Chiara Ferragni si rifugia nella famiglia

Chiara Ferragni risulta attualmente indagata per truffa aggravata. Le indagini, cominciate con l'ormai famigerato caso del pandoro realizzato con Balocco, si sono poi estese anche alle collaborazioni con Trudi e Dolci Preziosi. Tutto questo sta fortemente minacciando gli affari dell'imprenditrice, che è già stata abbandonata da alcuni dei brand storici con cui aveva stipulato contratti. E chiaramente, oltre all'aspetto economico c'è quello relativo all'immagine: la credibilità è minata alla base, c'è un forte danno di reputazione. Ecco perché l'influencer ha dovuto adottare una nuova strategia comunicativa. Al momento pare chiara la volontà di dare precedenza a contenuti che mettono in luce la sua figura di madre: i figli Leone e Vittoria sono particolarmente presenti negli scatti condivisi con fan e follower. Con loro anche gli altri membri della famiglia.

La somiglianza tra Chiara e Vittoria

Chiara Ferragni ha condiviso nuove foto di famiglia. Alcune ritraggono i figli, in altre è con sua madre Marina Di Giuardo. Come fa spesso si è lasciata andare a un momento di malinconia, rivolgendo lo sguardo al passato. Ha tirato fuori dal cassetto dei ricordi uno scatto che la vede bambina e l'ha messo a confronto con una recente foto di sua figlia a Vittoria. "Vittoria non somiglia a me da piccola?" ha scritto. Non è la prima volta che palesa la somiglianza tra le due, soprattutto quando Baby V ha i capelli più lunghi.