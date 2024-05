video suggerito

Chiara Ferragni come Zendaya: il significato della maglietta virale che tutti vogliono Chiara Ferragni “copia” Zendaya: l’imprenditrice ha sfoggiato la stessa maglietta che l’attrice indossa nel suo ultimo film. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

In queste settimane c'è una T-shirt sulla bocca di tutti: è la maglietta del momento, virale anche sui social. È diventata in poco tempo un vero e proprio oggetto del desiderio, soprattutto per i fan di Zendaya, che è stata la prima a indossarla (nel suo ultimo film). L'ha sfoggiata anche Chiara Ferragni. Ma la storia di questo indumento comincia molto prima del film Challengers.

Chiara Ferragni "ruba" la T-shirt a Zendaya

Chiara Ferragni è tornata a pieno ritmo alle sue attività di influencer e imprenditrice. Il cambio di rotta è ormai evidente rispetto ai mesi precedenti, in cui ha dato assoluta priorità alla famiglia. Ora c'è una nuova strategia in corso: ha ricominciato a postare regolarmente contenuti fashion e fit check in abiti trendy, partecipa agli eventi del settore. Proprio pochi giorni fa è stata alla serata di premiazione dei vincitori del CMFT Grant, in quanto membro del Comitato consultivo di Camera moda Fashion Trust, l'iniziativa no profit che sostiene i giovani stilisti emergenti. Da appassionata di moda e tendenze non le è sfuggito il capo di cui tutti parlano in questi giorni. Si tratta della T-shirt che indossa Zendaya nel suo ultimo film, messa in vendita da Loewe al prezzo di 250 euro; è disponibile anche in versione felpa, al prezzo di 520 euro.

La storia della T-shirt

"I told ya" significa "te l'avevo detto": è la scritta che campeggia sulla T-shirt mostrata da Chiara Ferragni a fan e follower, sui social. La maglietta è inconfondibile: è quella di cui tutti parlano da settimane, da quando è uscito al cinema il film Challengers, per la precisione. Nel film a indossarla è l'attrice protagonista, Zendaya, anche se in una scena, per un breve momento, la si vede anche addosso a uno dei due protagonisti maschili.

T-shirt Loewe

La scritta sull'indumento, però, non è esattamente nuova. Il riferimento è a un pezzo di storia americana: era infatti lo slogan della campagna elettorale che portò John Fitzgerald Kennedy a diventare presidente degli USA. Suo figlio, John F. Kennedy Jr., negli anni a venire è stato spesso fotografato con una maglietta bianca che recava proprio la scritta "I Told You So". Lo stilista Jonathan Anderson (Direttore creativo di Loewe) tra l'altro si è ispirato proprio allo stile del figlio di Kennedy per disegnare i costumi per il personaggio di Patrick.