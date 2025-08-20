Chi è Riccardo Bellini, il nuovo Ceo della Maison Valentino

Grandi novità in casa Valentino: la Maison ha appena annunciato che Riccardo Bellini è il suo nuovo Ceo. Ecco chi è e dove ha lavorato in passato.

È tempo di grandi novità in casa Valentino: a meno di 5 mesi dall'addio di Pierpaolo Piccioli, il cui posto a capo della direzione creativa è stato preso dal visionario Alessandro Michele, ora è arrivato il momento di rivoluzionare anche i vertici della Maison. Rachid Mohamed Rachid, Presidente dell'azienda, ha infatti annunciato che Riccardo Bellini è il nuovo Ceo. "Conosco la sua vasta esperienza nel lusso, il suo acume strategico e la sua comprovata leadership, che, insieme alla potente visione creativa di Alessandro Michele, guideranno la Maison nel futuro e ne amplificheranno l'identità unica", ha spiegato il Presidente. Chi è è Riccardo Bellini e quali sono i suoi obiettivi al timone di Valentino?

Riccardo Bellini al timone di Valentino dall'1 settembre

"Sono onorato di entrare a far parte di Valentino, una Maison iconica che fonde una straordinaria tradizione e artigianalità con una voce creativa unica. Non vedo l'ora di lavorare con Alessandro Michele e gli eccezionali team di Valentino per celebrare i valori senza tempo della Maison e scrivere il suo prossimo capitolo", sono state queste le prime parole rilasciate da Riccardo Bellini dopo la nomina. Successore dell'ex amministratore delegato Jacopo Venturini (che ha lasciato la Maison lo scorso 13 agosto per motivi familiari), comincerà a ricoprire ufficialmente l'incarico a partire dal prossimo 1 settembre.

I successi di Riccardo Bellini

Riccardo Bellini non è nuovo al mondo della moda e dell'imprenditoria. Laureato in economia all'Università Bocconi di Milano e alla IESE Business School, negli ultimi 30 anni ha ricoperto diversi ruoli manageriali nel settore del fashion e del lusso, portando la sua visione internazionale e innovativa in ogni azienda con cui ha collaborato. Prima di finire al timone di Valentino, è stato amministratore delegato di Maison Margiela e Chloé, nonché direttore senior nel settore commerciale e marketing presso Diesel e Procter & Gamble. Di recente, inoltre, è stato anche Ceo di Mayhoola, gruppo di investimento del Qatar che detiene Balmain e Valentino. Ora per lui si apre un nuovo capitolo: guiderà la griffe al fianco di Alessandro Michele in una fase strategica, rendendo l'identità del marchio ancora più unica.