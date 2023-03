Chi è Jennifer Hosten: la storia della prima vincitrice nera di Miss Mondo Jennifer Hosten è passata alla storia come la prima nera ad aver vinto Miss Mondo (nonché l’unica grenadina). La sua storia è raccontata in un film.

A cura di Giusy Dente

Jennifer Hosten nel 1971

Jennifer Josephine Hosten è stata la prima donna nera e l'unica grenadina ad aver conquistato il titolo di Miss Mondo. Oggi ha 75 anni e ha partecipato al popolare concorso quando ne aveva 22, in rappresentanza del suo Paese d'origine. Grenada è uno Stato insulare situato nel mar dei Caraibi ed è il secondo più piccolo Stato indipendente del continente americano. La sua storia è raccontata nel film "Misbehaviour" (in italiano "Il concorso), in onda questa sera su Rai 1. Il film è ispirato a fatti realmente accaduti durante Miss Mondo 1970: racconta di un gruppo di donne che per protesta decide di interrompere e boicottare la kermesse.

Chi è Jennifer Hosten, la prima e unica Miss Grenada a vincere il concorso

Jennifer Hosten è nata il 31 ottobre 1947 a Saint George's (Grenada). A 22 anni si è aggiudicata il titolo di Miss Mondo 1970. L'incoronazione si è svolta presso il Royal Albert Hall di Londra e quella della grenadina è stata una vittoria storica. Conquistando il primo posto, Jennifer Hosten è entrata di diritto nella storia dei concorsi di bellezza in qualità di prima donna nera a salire sul gradino più alto del podio. Al secondo posto Pearl Gladys Jansen (Africa meridionale) e al terzo Irith Lavi (Israele), seguite da Marjorie Christel Johansson (Svezia), Jillian Elizabeth Jessup (Sudafrica). L'anno prima aveva vinto l'austriaca Eva Rueber-Staier.

Jennifer Hosten nel 1970

Jennifer Hosten è stata la prima (e a oggi l'unica) Miss Mondo grenadina. Oltre che per questa vittoria storica, Miss Mondo 1970 è ricordato anche per le proteste che hanno accompagnato il concorso, diventate oggetto del film "Misbehaviour". La gara è stata interrotta da alcune attiviste del Women's Liberation Movement (WLM) che si sono fatte avanti per protestare contro l'oggettivazione delle donne nei concorsi di bellezza.

Jennifer Hosten nel 1970

La carriera e il successo dopo Miss Mondo

Dopo la vittoria Jennifer Hosten non ha continuato a lavorare nel mondo della moda. Prima ha lavorato per BBC Radio nei Caraibi, poi per la compagnia aerea Air Canada, come addetta alle relazioni coi clienti. Dopo il concorso si è data molto da fare anche con gli studi. Ha conseguito un master in Scienze politiche e relazioni internazionali presso la Carleton University di Ottawa e tra il 1978 e il 1981 ha ricoperto la carica di Alto commissario di Grenada per il Canada. Ha anche scritto un'autobiografia intitolata "Beyond Miss World", pubblicata nel 2008. Due anni prima, nel 2006, ha ricoperto il ruolo di direttrice per il concorso nazionale Miss Grenada.

Jennifer Hosten nel 2020

Jennifer Hosten è sposata con David Craig, padre dei suoi figli

Jennifer Hosten ha sposato David Craig (uno dei dirigenti della compagnia aerea per cui lavorava): la coppia ha due figli Sophia e Beau. Hanno vissuto alle Bermuda fino al 1973, poi si sono stabiliti in Ontario (Canada).