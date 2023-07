È morta Isabella Verney, la prima Miss Italia della storia È morta a 98 anni Isabella Verney, la modella italiana diventata famosa come la prima Miss Italia della storia. Vinse il concorso nel 1939 quando ancora si chiamava “Cinquemila lire per un sorriso”.

A cura di Valeria Paglionico

È morta Isabella Verney, modella italiana diventata famosa come la prima Miss Italia della storia. Viveva a Roma e aveva compiuto da pochi giorni 98 anni. Era il 1939 quando a soli 14 anni vinse il noto concorso di bellezza che però all'epoca si chiamava ancora Cinquemila lire per un sorriso. Decise di non darsi alla carriera nello spettacolo, anzi, rilasciò la sua prima intervista tv solo 70 anni dopo la vittoria ma, nonostante ciò, mantenne sempre intatta la sua innata eleganza. Ora il suo ricordo è destinato a rimanere indelebile, è stata la prima ad aver reso un concorso di bellezza tanto famoso e seguito.

Perché Isabella Verney non lavorò nel cinema

Nacque a Torino il 10 agosto 1925 e fin da giovanissima si fece notare per la sua incredibile bellezza. Bionda, occhi azzurri, sorriso smagliante: fu la mamma a iscrivere Isabella Verney a Cinquemilalire per un sorriso, l'antesignano di Miss Italia. All'epoca il concorso era solo fotografico ma la giovane modella riuscì a "bucare" la macchina da presa, aggiudicandosi la vittoria nonostante la giovane età. Dopo il trionfo venne invitata a frequentare il Centro Sperimentale di Cinematografia, viste le proposte ricevute da Vittorio De Sica per il film Teresa Venerdì. Essendo però poco più di una bambina e avendo la famiglia a Torino, decise di non entrare nel mondo del cinema.

La carriera da mannequin

A guerra finita Isabella Verney divenne mannequin, lavorò nell'atelier del celebre Ventura dal 1949 al '51 ed ebbe la possibilità di indossare gli abiti più belli dell'epoca. Tra le acquirenti della boutique ci furono le Crespi, le Acquarone, Wally Toscanini, le grandi famiglie milanesi. Si sposò col giornalista Carlo Cavaglià, dal quale ebbe 2 figli, e col passare degli anni fece perdere le sue tracce ne mondo dello spettacolo, basti pensare al fatto che rilasciò la sua unica intervista televisiva solo a 70 anni dalla vittoria a un'inviata di Porta a Porta. Mamma premurosa, modella dall'eleganza senza tempo, simbolo di raffinatezza: Isabella rimarrà nel cuore di tutti gli appassionati di Miss Italia.