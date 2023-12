Chi è Françoise Bettencourt Meyers: l’erede L’Oréal è la prima donna con 100 miliardi di patrimonio Nella classifica delle persone più ricche del mondo la prima donna è 12esima. Françoise Bettencourt Meyers, nipote del fondatore L’Oréal, col suo patrimonio ha raggiunto un record. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Instagram @francoise_bettencourt_meyers._

Françoise Bettencourt Meyers è la donna che ha ereditato il colosso della cosmetica L'Oréal. L'azienda fu fondata da suo nonno, il farmacista Eugène Schueller, nel 1909 e ancora oggi l'azienda rappresenta un punto di riferimento del settore beauty. L'imprenditrice ricopre il ruolo di vicepresidente e da diversi anni è nota per l'essere una delle donne più ricche del mondo. Il suo patrimonio nel tempo è cresciuto grazie all'elevata valutazione delle azioni L'Oréal in borsa e agli investimenti della holding di famiglia, la Téthys Invest (di cui suo marito Jean-Pierre Meyers è amministratore delegato e lei presidente). Tra i recenti affari, l'acquisizione del marchio di moda decennale Sezane. Ad oggi, Françoise Bettencourt Meyers vanta un record mai raggiunto prima.

Chi è Françoise Bettencourt Meyers

Françoise Bettencourt Meyers è nata nel 1953 a Neuilly-sur-Seine, in Francia. È l'unica figlia di Liliane Bettencourt e André Bettencourt e oggi ha in mano l'azienda fondata dal nonno. Nonostante il suo ruolo di spicco, è una donna che ama poco stare sotto i riflettori. Si sa poco della sua vita privata: è sposata con Jean-Pierre Meyers e hanno due figli. Si fa vedere poco in pubblico, anche quando si tratta di eventi e premiazioni organizzate dalla sua azienda. Nel 2008 ha avviato un procedimento per far dichiarare sua madre incapace di occuparsi dei soldi di famiglia. Ha vinto il processo ed è diventata l'unica a gestire il patrimonio della donna, morta nel 2017: in quel momento ha ereditato il suo patrimonio miliardario. Questa notevole somma ha contribuito a farla diventare la donna più ricca del mondo secondo la classifica stilata da Forbes nel 2019. Nel 2023 è arrivato un nuovo record.

Instagram @francoise_bettencourt_meyers._

Chi sono le persone più ricche del mondo

Giovedì 28 dicembre è stata resa nota la classifica Bloomberg Billionaires Index: le 500 persone più ricche del mondo in base al loro patrimonio netto. Le prime undici posizioni sono occupate da uomini e riguardano 8 volte su 11 il settore tecnologia.

Elon Musk (232 miliardi) Bernard Arnault (179 miliardi) Jeff Bezos (178 miliardi) Bill Gates (141 miliardi) Steve Ballmer (131 miliardi) Mark Zuckerberg (130 miliardi) Larry Page (127 miliardi) Larry Ellison (124 miliardi) Sergey Brin (120 miliardi) Warren Buffett (120 miliardi) Carlos Slim (104 miliardi)

Instagram @francoise_bettencourt_meyers._

A quanto ammonta il patrimonio dell'imprenditrice

La prima donna si incontra in dodicesima posizione ed è appunto Françoise Bettencourt Meyers, che col suo patrimonio di oltre 100 miliardi di dollari ha stabilito un record. È infatti la prima donna a superare questa soglia, che corrisponde a circa 90,4 miliardi di euro.