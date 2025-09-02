stile e Trend
Chi è Chloe Malle che ha sostituito Anna Wintour alla direzione di Vogue America

Anna Wintour ha scelto Chloe Malle per prendere le redini di Vogue America. Chi è l’erede di Wintour e cosa cambierà realemente.
A cura di Elisa Capitani
Immagine

Con il suo inconfondibile caschetto e i suoi iconici occhiali da sole neri, Anna Wintour è una leggenda del fashion system americano, ma anche e soprattutto ispirato intere generazioni di persone innamorate della moda e del glamour. Editor in chief di Vogue America dal 1988, lo scorso giugno 2025 ha annunciato le sue dimissioni da direttrice della nota rivista. Per mesi ci sono state quindi speculazioni su chi potesse essere l'erede di questa icona della moda e alla fine la decisione di Anna Wintour è caduta su di lei, la sua protetta: Chloe Malle, che ricoprerà il ruolo di responsabile dei contenuti editoriali dell'edizione statunitense di Vogue. 

Chi è Chloe Malle, l'erede di Anna Wintour

Classe 1985, Chloe Malle è figlia d'arte: suo padre, Louis Malle era un celebre regista e sceneggiatore francese, mentre sua madre, Candice Bergen, è un'attrice, stilista e fotoreporter statunitense (che ha, tra l'altro, interpretato proprio una giornalista di Vogue in Sex and The City). Dopo aver studiato letterature comparate alla Brown University e alla Sorbona di Parigi, Chloe Malle è approdata a Vogue nel 2011 come web editor ed è cresciuta all'interno della rivista negli ultimi 14 anni, diventando una figura cruciale per l'azienda. Ha diretto, inoltre, anche il sito della testata, Vogue.com, e co-condotto The Run-Through with Vogue, un podcast settimanale di moda e cultura prodotto sempre dalla rivista.

Chloe Malle al Met Gala
Chloe Malle al Met Gala

Chloe Malle sostituisce Wintour? Cosa cambia davvero

Anna Wintour, in realtà, non se n'è proprio andata, ha lasciato solamente la sua carica di Editor in Chief, che ha deciso di non passare a nessun altro dopo di lei. Il suo obbiettivo è, infatti, quello di concentrarsi sulla crescita multiforme di Vogue a livello globale ed è per questo diventata direttrice editoriale globale della testata, oltre che direttrice globale di Condé Nast. Per fare questo aveva quindi bisogno di una figura fidata che diventasse responsabile dei contenuti editoriali dell'edizione statunitense e ha scelto Chloe Malle, la quale continuerà comunque ad essere supervisionata dalla mentore.


