Chi è Antonin Tron, il nuovo direttore creativo di Balmain

Qualche giorno fa Olivier Rousteing annunciava il suo addio a Balmain, la Maison francese di cui è stato direttore creativo negli ultimi 14 anni. Grazie al suo animo visionario è riuscito a passare alla storia, contribuendo al grande successo internazionale della griffe, ormai simbolo di glamour, audacia e sensualità. Ora, però, per il brand è arrivato il momento di dare il via a una nuova era: chi prenderà il posto del leggendario designer? Antonin Tron, che a partire dal prossimo marzo firmerà le collezioni del marchio.

Quando debutterà in passerella Antonin Tron

Nelle ultime ore Balmain ha annunciato che Antonin Tron è il nuovo direttore creativo: sarà lui a prendere il posto di Olivier Rousteing al timone della Maison fondata da Pierre Balmain nel 1945. Il debutto in passerella avverrà il prossimo marzo a Parigi, quando presenterà la sua prima collezione, quella per l'Autunno/Inverno 2026-27. Cosa ci sarà da aspettarsi? Un radicale cambio di stile rispetto al designer che l'ha preceduto. Niente più glamour sfavillante e appariscente, Antonin Tron è uno stilista intimo ed essenziale, amante dell'artigianalità e dalla spiccata sensibilità artistica. Essendo appassionato di architettura, probabilmente proverà a scolpire le forme con un'eleganza "silenziosa", modificando (almeno in parte) il concetto di sensualità da sempre associato a Balmain.

La carriera di Antonin Tron, dagli esordi a Balmain

Antonin Tron è nato a Parigi nel 1984 e fin da giovanissimo ha mostrato una naturale passione per la moda. Laureatosi nel 2008 alla Royal Academy of Fine Arts di Anversa (dove ha studiato con Demna e Glenn Martens) è tornato a Parigi e ha cominciato a lavorare per diverse Maison di fama internazionale, da Louis Vuitton a Givenchy, fino ad arrivare a Balenciaga e Saint Laurent. Nel 2016 ha poi deciso di fondare il suo marchio indipendente Atlein, il cui tratto distintivo è la sartorialità contemporanea. Ora per lui si apre un nuovo capitolo. “Sono profondamente onorato di entrare a far parte di Balmain. Desidero esprimere la mia gratitudine a Olivier Rousteing per aver reso Balmain il marchio globale che è oggi. La Maison ha una storia davvero stimolante: incarna savoir-faire, cultura, sensualità ed eleganza, una moda radiosa, precisa e audace", ha dichiarato lo stilista, certo del fatto che il nuovo lavoro sarà sfidante e stimolante.