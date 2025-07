Che significa essere una persona cool: ci pensa la scienza a dare una risposta

video suggerito

"Mentre la società si evolve più velocemente e attribuisce sempre più valore alla creatività e al cambiamento, le persone cool sono più essenziali che mai".

A cura di Giusy Dente

Questione di atteggiamento, di presenza fisica, di propensione a seguire le tendenze: che significa essere cool? Ci ha pensato la scienza a dare una risposta univoca, una volta per tutte, che possa andar bene per tutti. I ricercatori hanno condotto esperimenti su circa 6.000 partecipanti provenienti da diverse parti del mondo e hanno scoperto che la descrizione che veniva fornita, per identificare questo prototipo, era sempre la stessa. Insomma, differenti culture attribuiscono stesse caratteristiche alla tipologia della persona "figa", che si è quindi cristallizzata sugli stessi valori identificativi.

Come si è svolto lo studio

"Tutti vogliono essere cool, o almeno evitare lo stigma di esserlo poco: la società ha bisogno di persone così perché sfidano le norme, ispirano il cambiamento e promuovono la cultura" ha spiegato il ricercatore co-responsabile Todd Pezzuti, ricercatore e professore associato di marketing presso l'Universidad Adolfo Ibáñez in Cile. Lo studio si è svolto tra il 2018 e il 2022 coinvolgendo USA, Australia, Cile, Cina, Germania, India, Nigeria, Sudafrica, Messico, Corea del Sud e Turchia. La ricerca Cool People è reperibile online, pubblicata dal sito dell'APA (American Psychological Association). A tutti i partecipanti è stato chiesto di pensare alle caratteristiche di una persona figa. Attenzione: non bella, non buona, non affascinante né interessante, ma figa! Hanno poi valutato la personalità e i valori attribuiti a questa tipologia di persona. Il concetto è cambiato nel tempo: se negli anni '40 erano individui con uno stile rilassato, negli anni '60 erano persone, prodotti e comportamenti

Chi sono le persone "cool"

Essere cool e essere buoni (inteso come persone positive e gradevoli, in modo ampio) non sono la stessa cosa, anche se queste persone presentano alcuni tratti comuni. È risultato che le persone buone vengono percepite come più conformiste, tradizionali, cordiali, amabili, coscienziose, calme, rassicuranti. Viceversa, le persone cool vengono collegate ad altre caratteristiche: sono persone estroverse, edoniste, potenti, avventurose, aperte e autonome. "Le persone cool hanno spesso caratteristiche che non sono necessariamente considerate buone in senso morale, come l'essere edonisti e potenti" ha affermato il ricercatore co-responsabile Caleb Warren. In questa definizione rientrano anche alcuni modelli presi in prestito dal mondo della moda, dal cinema, dalla musica, che certamente hanno contribuito a creare una certa immagine di riferimento. "Il concetto di coolness si è sicuramente evoluto nel tempo, ma non credo che abbia perso il suo fascino – ha affermato il dott. Pezzuti – È semplicemente diventato più funzionale. Il concetto di coolness è nato in piccole sottoculture ribelli, tra cui i musicisti jazz neri negli anni '40 e i beatnik negli anni '50. Mentre la società si evolve più velocemente e attribuisce sempre più valore alla creatività e al cambiamento, le persone cool sono più essenziali che mai".