Che cos'è la pluviofilia: quando la pioggia autunnale fa sentire sereni e felici Per loro la bellezza dell'autunno non è guardare la pioggia dalla finestra, nel calore di casa: loro la vogliono sulla pelle, perché li fa sentire in pace.

A cura di Giusy Dente

Ti emozioni quando il cielo inizia a ingrigirsi e le nuvole a gonfiarsi? Sei felice quando devi uscire con l'ombrello? Ti fa sentire a tuo agio bagnarti sotto la pioggia e tornare a casa fradicia ma col sorriso? Potresti essere una persona pluviofila. Per loro la bellezza dell'autunno non è quella che ci si gode in casa, al calduccio, sotto le coperte, guardando dalla finestra la pioggia cadere: loro la vogliono sentire sulla pelle.

Che cos'è la pluviofilia

Come suggerisce il termine, di derivazione greca, i pluviofili sono per definizione coloro che amano la pioggia: la parola è composta da "philos" che significa "amore" e "pluvia" associata appunto alla pioggia e a ciò che la riguarda. Per loro la pioggia non è qualcosa che rovina la giornata e lo svolgimento ottimale delle attività, come è per la maggior parte delle persone, che si scoraggiano al solo pensiero di dover uscire con l'ombrello in borsa. Per i pluviofili la pioggia è qualcosa dio emozionante, riescono a coglierne la potenza e la bellezza, non si soffermano minimamente sui disagi che ne derivano.

Gli studi scientifici in merito non sono molti. Alcuni vengono però riportati dal sito che riunisce i pluviofili di tutto il mondo, coloro che si riconoscono nelle caratteristiche sopra elencate e che su questa pagina amano confrontarsi sulle rispettive sensazioni. Sul sito si fa riferimento al dottor Matt Killingsworth. Il ricercatore ha fatto su sondaggio su Track Your Happiness, un'app in cui le persone segnalano il loro livello di felicità durante attività specifiche in tempo reale. Studiandone i risultati ha elaborato una possibile relazione tra personalità e approccio con la pioggia. Ne deriva che i pluviofili sarebbero persone tutt'altro che introverse, chiuse, solitarie: sarebbero anzi persone tendenzialmente serene, ottimiste, risolte e con grande autostima, ben disposte verso i cambiamenti, resilienti, che vivono la vita senza farsi scoraggiare.

I pluviofili online si definiscono così:

Un pluviofilo ama il suono che fa la pioggia contro la finestra della sua camera da letto. Si gode l'aria aperta indipendentemente dal meteo e aprirà le tende per guardare lo spettacolo di un temporale anche a tarda notte. Respirerà il dolce odore della pioggia al mattino e troverà gioia e felicità nelle gocce di pioggia. Trova gioia e pace mentale quando piove.