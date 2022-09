Charlotte Gainsbourg con l’abito trasparente alle sfilate è la vera icona dello stile parigino Charlotte Gainsbourg era tra le ospiti vip della sfilata di Saint Laurent sotto alla Torre Eiffel: il suo look nude è la quintessenza dell’eleganza francese.

A cura di Beatrice Manca

Una sottoveste interamente trasparente sotto a un cappotto nero, i capelli spettinati e lo sguardo evidenziato dal kajal. In fatto di stile Charlotte Gainsbourg non sbaglia un colpo, mai. Figuriamoci quando gioca in casa: l'attrice e regista è apparsa alla sfilata di Saint Lurent a Parigi, confermando il lungo legame di amicizia che la lega alla Maison francese. Il suo look trasparente è la quintessenza dell'allure parigina chic e senza sforzo.

La sfilata Primavera/Estate 2023 di Saint Laurent

Saint Laurent ha presentato la collezione Spring Summer 2023 con una spettacolare sfilata sotto la Tour Eiffel, di notte. Lo stilista Anthony Vaccarello, dal 2016 alla guida creativa della Maison, ha disegnato abiti fascianti e impalpabili, che avvolgono i corpi femminili come se fossero liquidi. Gli abiti tubolari sono ispirati a Martha Graham, mentre le giacche in pelle e i trench con spalle oversize sono un omaggio a Grace Jones. La palette cromatica di accende di toni sofisticati, dal sabbia al rosa quarzo, dal verde al viola ametista, dipingendo un ritratto femminile sensuale, misterioso e indipendente al tempo stesso. La prima fila della sfilata era affollata di star, da Hailey Bieber a Charlotte Gainsbourg.

Charlotte Gainsbourg con la sottoveste trasparente

C'è qualcosa che tutti invidiano alle donne francesi: l'essere chic senza sforzo, perfette anche con con il più semplice dei pullover e i capelli tirati su con apparente nonchalance. Qualunque sia il segreto dello stile parigino, Charlotte Gainsbourg ne è la prova vivente: a 51 anni non ha avuto paura di osare con un abito sottoveste trasparente che lasciava la lingerie a vista. Il look è stato completato da un cappotto doppiopetto con maxi fiore sul bavero e stivali con il tacco. Merito della genetica (è la figlia di Serge Gainsbourg e Jane Birkin) ma anche del suo unico senso dello stile. Una sana dose di Saint Laurent, poi, aiuta.