Charlotte Casiraghi alle sfilate di Parigi: è una principessa bon-ton col completo in tweed Chanel è tra le Maison che hanno presentato la loro collezione P/E 2023 nell’ultimo giorno della Paris Fashion Week. Tra le prime file del front-row non poteva che esserci Charlotte Casiraghi, la principessa glamour e bon-ton che ancora una volta ha dimostrato di essere un’icona di stile.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Primavera/Estate 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Paris Fashion Week dedicata alla stagione Primavera/Estate 2022 volge al termine, oggi è l'ultimo giorno di sfilate e tra le Maison che hanno "chiuso le danze" c'è anche Chanel, che in passerella ha lanciato una collezione capace di mixare tradizione e modernità. Gli ospiti famosi nel front-row non sono mancati, dalla musa della stilista Virginie Viard, Kristen Stewart, a Naomi Campbell, fino ad arrivare alla principessa di Monaco Charlotte Casiraghi. Quest'ultima ha catalizzato tutti i riflettori su di sé con un look iconico e bon-ton: ecco tutti i dettagli dell'outfit in pieno stile "lady contemporanea".

Il look di Charlotte Casiraghi allo show di Chanel

Charlotte Casiraghi è da tempo ambassador di Chanel e non sorprende che non si perda neppure una sfilata della Maison. Nelle ultime ore ha presenziato allo show che si è tenuto al Grand Palais, incantando tutti con la sua eleganza e con il suo animo trendy. Ha indossato uno dei capi simbolo della griffe, il completo in tweed, uno dei marchi di fabbrica delle linee Chanel fin dai tempi di Karl Lagerfeld. La principessa ha puntato tutto su un modello nero con minigonna e giacca senza bavero ma con i bottoni gioiello, decorato all-over con delle impunture bianche che vanno a formare dei quadrati.

Charlotte Casiraghi in Chanel

Charlotte Casiraghi con le iconiche scarpe bicolor

A completare l'outfit bon-ton di Charlotte sono stati degli accessori altrettanto iconici firmati sempre dalla Maison Chanel. La principessa monegasca ha sfoggiato una borsetta di pelle bianca con la tracolla a catena e la doppia C sulla fibbia e un paio di Mary Jane bicolor, per la precisione un modello bianco e nero col tacco medio e un effetto "ragnetto" sulla punta. Ha poi tenuto i capelli sciolti e lisci, mettendo in risalto il color cioccolato dei suoi capelli. Insomma, la nipote di Grace Kelly ha lo stile glamour nel sangue e ne dà prova a ogni apparizione pubblica.