Charlene di Monaco con il vestito tempestato di cristalli illumina la festa nazionale del Principato La principessa ha scelto un abito rosso, colore del Principato, alla serata di gala organizzata durante la giornata nazionale. Il look era caratterizzato dalla luminosità dei cristalli all-over.

A cura di Annachiara Gaggino

Charlene di Monaco in DidierAngelo

Charlene di Monaco omaggia il Principato indossando un vestito rosso per la serata di gala organizzata durante la giornata nazionale. I colori della bandiera del piccolo Stato autonomo, infatti, sono il bianco e il rosso, quest'ultimo indossato da molti componenti della famiglia reale nel corso della cerimonia ufficiale per il giorno di festa. Sia Charlotte Casiraghi che Beatrice Borromeo, hanno scelto una sfumatura di questo colore, da una più tendente al vinaccia a quella più accesa della figlia di Carolina.

Charlene di Monaco DidierAngelo

Ma ad attirare l'attenzione di tutti è stata la principessa Charlene, con un completo rosso cardinalizio che si abbina alle suole delle Mary Jane firmate Louboutin della piccola Gabriella. Una scelta cromatica ripetuta anche in occasione dello spettacolo di opera lirica che si è tenuto in serata.

Charlene di Monaco in DidierAngelo

L'abito brillante di Charlene di Monaco

Degna erede della principessa Grace, Charlene di Monaco era elegantissima nel suo abito rosso tempestato di cristalli firmato DidierAngelo. L'ex nuotatrice ha scelto un vestito bordeaux accollato dalle maniche lunghe e con strascico che ricorda gli abiti anni Trenta. Sotto si intravedono un paio di décolleté dello stesso colore, mentre al petto la principessa porta la fascia bianca e rossa che simboleggia il principato.

Alberto e Charlene di Monaco in DidierAngelo

Il look è stato completato da un paio di eleganti orecchini Cartier di rubini e diamanti. Il make-up scelto per Charlene Wittstock è stato lasciato molto naturale sugli occhi, optando per tonalità neutre e una riga di eyeliner che ne enfatizzava lo sguardo, per le labbra, invece, è stato utilizzato un rossetto rosso, in tinta con i toni dell'intero outfit.