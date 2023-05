Chanel Totti si prepara al compleanno: dà il via al countdown con maxi felpa e cappellino Tra pochi giorni Chanel Totti compirà 16 anni e non vede l’ora di dare il via ai festeggiamenti. Sui social ha già dato il via al countdown e lo ha fatto in versione casual.

A cura di Valeria Paglionico

Chanel Totti è ormai una vera e propria star dei social, solo su Instagram conta quasi 400mila followers e sembra essere destinata a diventare famosa proprio come la mamma Ilary Blasi e il papà Francesco Totti. Certo, al momento è solo un'adolescente e probabilmente non ha ancora le idee chiare sul suo futuro, ma è chiaro che ha la passione per le luci della ribalta. Per lei si avvicina un momento a cui tiene particolarmente, il giorno del 16esimo compleanno, e non vede l'ora di dare il via ai festeggiamenti, tanto da aver attivato un vero e proprio countdown su Instagram: ecco come lo ha annunciato su Instagram.

Quand'è il compleanno di Chanel Totti

Tra qualche giorno Chanel Totti compirà 16 anni e non vede l'ora di diventare protagonista di una festa spettacolare. Considerando il fatto che ha creato un "conto alla rovescia" sui social con tanto di didascalia "Sempre meno" accompagnata da una cascata di cuori, probabilmente ha in mente di organizzare un party da urlo. Per il momento però ha preferito mantenere un certo riserbo sulla questione, così da sorprendere i fan all'ultimo momento. L'unica cosa sicura è che mancano esattamente 8 giorni al compleanno. La figlia di Ilary e Francesco si farà aiutare da loro per dare vita a dei festeggiamenti memorabili o preferirà trascorrere la giornata con gli amici?

Chanel Totti in versione casual

Il look casual di Chanel Totti

Per dare il via al countdown per il compleanno Chanel Totti ha lasciato spazio allo stile casual. Niente tacchi a spillo, blazer classici o accessori griffati, questa volta ha preferito la comodità ma senza rinunciare ai dettagli trendy. Si è scattata un selfie in auto, nella foto appare a mezzo busto con indosso una maxi felpa verde e un cappellino con la visiera total black. Manca un bacio in camera e ha i lunghissimi capelli biondi ondulati che le cadono sul petto. Ciglia finte, manicure curatissima e filtro a effetto cartoon: la secondogenita di Ilary sembra essere destinata a diventare una diva come la mamma.