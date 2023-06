Chanel Totti come mamma Ilary: il nuovo taglio di capelli è scalato Chanel Totti frequenta lo stesso salone di Ilary Blasi. La 16enne in vista dell’estate si è regalata un nuovo taglio di capelli.

A cura di Giusy Dente

Con l'estate alle porte, non è insolito avvertire il bisogno di un cambio look, di darsi un'immagine rinnovata più fresca e leggera. In queste settimane già diverse celebrities hanno fatto un salto dai parrucchieri di fiducia, sfoggiando chiome nuove. Ha deciso di darsi drasticamente un taglio anche Ilary Blasi. La conduttrice è tornata in tv dopo una lunga assenza e ha debuttato a L'Isola dei Famosi stupendo il pubblico con una nuova acconciatura, realizzata da Alessia Solidani, la hair stylist di fiducia a cui si rivolge sempre nelle occasioni importanti. È lo stesso salone che frequenta anche la figlia della conduttrice, Chanel Totti.

Chanel Totti coi capelli lunghi

Chanel Totti dal parrucchiere in vista dell'estate

Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, quando ha voglia di un cambio look non ha dubbi e sa perfettamente a chi rivolgersi. Come sua madre, si affida sempre al salone di Alessia Solidani. Qualche settimana fa si era recata lì per schiarire i capelli, stavolta invece ha chiesto un haircut in vista dell'estate. La sedicenne (da poco compiuti e festeggiati con un mega party) aveva una lunghissima chioma bionda, alternativamente acconciata liscia e mossa. Ora, ha optato per una chioma più corta, un taglio medio scalato con ciocche più corte davanti, lasciando invece intatto il colore biondo che tanto ama.

I capelli scalati sono di tendenza

La scelta di Chanel Totti è perfettamente allineata alle tendenze di stagione. In estate il taglio scalato risulta una scelta di grande effetto, perché si presta a tutte le lunghezze e a tutte le tipologie di capello, è facile da gestire, è un taglio sbarazzino e modulabile, perfetto per giocare col look e cambiare spesso effetto.