Cecilia Rodriguez torna a Sanremo: infiamma l'Ariston in rosso con la schiena nuda Cecilia Rodriguez è tornata all'Ariston per la finale di Sanremo 2024. Sebbene non sia stata inquadrata, ha documentato la sua esperienza in platea sui social: ecco cosa ha indossato per l'evento più atteso dello spettacolo italiano.

A cura di Valeria Paglionico

La 74esima edizione del Festival di Sanremo è terminata e ha visto vincere Angelina Mango con La Noia. Sul palco ha trionfato non solo con la sua energia ma anche con il suo stile colorato e originale che ha portato un guizzo di novità tra dei piatti look total black. Se da un lato sugli abiti e sugli accessori dei concorrenti in gara è stato praticamente detto di tutto, sulle scelte degli ospiti seduti in platea si sa poco o niente. Al di là della prima fila occupata dai volti più conosciuti della Rai, da Mara Venier ad Alberto Matano, fino ad arrivare a Giovanna Civitillo, tra il pubblico c'era anche Cecilia Rodriguez. Dopo aver partecipato alla prima serata, la sorella di Belén è tornata all'Ariston per la finale: ecco cosa ha indossato.

Perché Cecilia Rodriguez era nella platea di Sanremo

Per quale motivo Cecilia Rodriguez era nella platea del Festival di Sanremo? Non solo nell'ultima settimana ha commentato l'evento in un programma radiofonico firmato RTL 102.5, ha anche sponsorizzato alcuni brand beauty, documentando sui social ogni dettaglio dei preparativi per l'esperienza all'Ariston. Se per la prima serata (durante la quale è stata anche inquadrata) aveva scelto un tailleur mannish in total white, per la finale ha preferito un outfit fiammante che non poteva passare inosservato. La sorella di Belén ha indossato una lunga sirena rosso fuoco, un modello fasciante coperto sul davanti ma con una morbida e profonda scollatura posteriore che ha lasciato la schiena nuda.

Il look total red di Cecilia Rodriguez

I gioielli preziosi di Cecilia Rodriguez

Ad aggiungere un tocco scintillante al look total red di Cecilia Rodriguez sono stati i gioielli firmati Salvini, dalla collana choker al bracciale coordinato, tutti decorati con delle micro stelline scintillanti.

Cecilia Rodriguez con gioielli Salvini

Non sono mancati i tacchi a spillo, per la precisione un paio di pumps a contrasto in nero, mentre per quanto riguarda i capelli ha optato per una piega sciolta con onde morbide e con le ciocche sul davanti tirate all'indietro. La sorella di Belén si è servita dei social per documentare la sua serata all'Ariston: dopo aver esultato per il ritorno di Tananai e aver ballato sulle note di Tuta Gold di Mahmood, ha concluso la serata a un party scatenato in compagnia di Ignazio Moser.

L'acconciatura di Cecilia Rodriguez