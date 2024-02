Cecilia Rodriguez con la polo in maglia commenta Sanremo: quando sarà di nuovo all’Ariston Avete notato che Cecilia Rodriguez era nella platea dell’Ariston durante la prima serata di Sanremo 2024? Ecco per quale motivo era lì e quando tornerà. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

La 74esima edizione del Festival di Sanremo è l'evento del momento e non sorprende che i volti più in vista del mondo dello spettacolo si siano "trasferiti" nella cittadina ligure in occasione della cosiddetta "settimana santa". Al di là dei grandi protagonisti dell'evento, dai conduttori ai Big in gara, fino ad arrivare agli ospiti, basta guardare anche solo per qualche ora una delle puntate per scovare delle star televisive sedute tra le prime file del teatro Ariston, dalla "Lady Sanremo" Giovanna Civitillo a Simona Ventura. Martedì, sera, ad esempio, durante uno sketch che ha visto protagonista Amadeus è stata inquadrata Cecilia Rodriguez. Per quale motivo è stata invitata?

Perché Cecilia Rodriguez è tra gli invitati a Sanremo

Cecilia Rodriguez è tornata al Festival di Sanremo dopo avervi partecipato nell'anno in cui Belén venne scelta come co-conduttrice, all'epoca ebbe uno dei posti in prima fila insieme al resto della famiglia. Durante la prima serata di questa 74esima edizione è stata inquadrata ancora una volta in platea, in quest'occasione accanto all'amica Beatrice Valli. Splendida in un completo mannish total white di Atelier Emé, ha spinto molti a chiedersi: perché è stata invitata all'Ariston? Oltre a essere sponsor per alcuni brand di moda, sta anche collaborando con Radio 102.5, che l'ha chiamata a commentare le serate sanremesi. Nelle Stories condivise sui social ha inoltre preannunciato che sarà di nuovo in platea sia venerdì che sabato.

Cecilia Rodriguez in Atelier Emé per la serata all'Ariston

Il look griffato di Cecilia Rodriguez

Per partecipare al programma di Radio 102.5 Cecilia Rodriguez ha puntato tutto sulla comodità ma senza rinunciare al glamour.

Polo Tommy Hilfiger

Si è affidata allo stile sportivo di Tommy Hilfiger abbinando un paio di pantaloni palazzo a vita alta in blu navy a una polo a costine in maglia dello stesso colore, per la precisione un modello con le maniche corte, lo scollo a V e lo stemma ricamato a contrasto al centro del petto. Quanto costa? Sul sito ufficiale del brand viene venduta a 160 euro. Sneakers bianche, capelli sciolti e cuffie sul capo: Cecilia non è forse impeccabile nei panni di conduttrice radiofonica?