Cecilia Rodriguez per la primavera rilancia i gambaletti e li abbina all’abito a fiori Gambaletti sì o gambaletti no? Cecilia Rodriguez non ha dubbi e li ha eletti a must have dei look primaverili di tendenza.

A cura di Giusy Dente

Cecilia Rodriguez in Mar De Margaritas

Che piaccia o meno, i tanto bistrattati gambaletti sono diventati un accessorio di tendenza. Cecilia Rodriguez ne è una fan e ama inserirli nei look primaverili. Dopo averli abbinati all'abito a pois, li ha scelti per completare un outfit floreale. La stampa a fiori all over è la più gettonata al momento, perfetta per look romantici e sofisticati, oppure casual e frizzanti, che segnano definitivamente la fine della stagione fredda.

Cecilia Rodriguez sfoggia la stampa floreale

Per lasciarsi alle spalle l'inverno, quale scelta migliore di un look floreale? Questa stampa è sempre molto gettonata in primavera, quando su abiti e accessori fioriscono colorati bouquet di fiori. Le sorelle Rodriguez amano particolarmente questa fantasia. Belén Rodriguez l'ha portata sul palco de Le Iene e non solo: ha fatto di più. La showgirl argentina, già molto attiva nel mondo della moda col brand Hinnominate, ha dato vita al marchio Mar De Margaritas.

Cecilia Rodriguez in Mar De Margaritas

Già dal nome il brand dichiara la volontà di rendere protagoniste le stampe floreali, in particolare le tanto amate margherite, che diventano non solo il richiamo a ricordi personali d'infanzia, ma al tempo stesso diventano il simbolo della femminilità, bella in ogni sua forma e sfumatura. Proprio di Mar De Margaritas è l'abito floreale indossato da Cecilia Rodriguez, che lo ha abbinato a un accessorio solitamente molto criticato: i gambaletti!

Cecilia Rodriguez in Mar De Margaritas

Cecilia Rodriguez lancia la moda dei gambaletti

Il must have, nel guardaroba primaverile di Cecilia Rodriguez, sono i gambaletti. Dopo quelli neri è la volta di un paio di gambaletti nude trasparenti. Questa tipologia di calza non gode di ottima reputazione! Fa pensare all'armadio della nonna, a look polverosi e antiquati: è qualcosa da tenere ben nascosto dentro gli stivali e sotto ai pantaloni. Proprio come i calzini bianchi, anche i gambaletti si sono presi la loro rivincita. Sono riusciti a tramutare il loro status da accessori "anti moda" a "trendy".