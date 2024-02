Cecilia Rodriguez lancia il trend capelli per la primavera 2024: la treccia doppia con i fiocchetti Per un appuntamento della Milano Fashion Week, Cecilia Rodriguez ha sfoggiato un’originale acconciatura: le trecce coi fiocchi sono il trend del 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

La Fashion Week milanese ha visto in prima fila Cecilia Rodriguez, impegnatissima tra sfilate ed eventi. La showgirl è una presenza fissa dell'evento più glamour di tutti: da fashion addicted non si perde uno show e in ogni appuntamento in calendario sfoggia un look diverso. Quest'anno è stata ospite di Laura Biagiotti, che ha presentato la nuova collezione Autunno/Inverno 2024-.25, poi è stata la volta degli appuntamenti organizzati da Borbonese, Mach&Mach, Casadei, Iaia Bag. Proprio qui ha puntato su un look mannish oversize di Ballantyne, composto da shorts e blazer scuri abbinati a dolcevita beige. Per l'occasione ha scelto un'acconciatura trendy diversa dal solito.

Tornano di moda le trecce

Sulle passerelle Autunno/Inverno 2024-25 sono state molto gettonate le trecce (scelte in particolare da Etro e GCDS) e assieme a queste si sono viste tante chiome voluminose e wet hair. Le trecce sono una scelta intramontabile, in fatto di capelli: sono capaci di svoltare un hair look e renderlo prezioso e unico. Sono perfette per ogni occasione: ci sono infinite possibilità, per un risultato più raffinato e romantico o viceversa più urban e rock. Sono adatte a chiome lunghe e corte, declinabili su acconciature sciolte e raccolte.

Backstage GCDS Autunno/Inverno 2024-25

Per un effetto ancora più d'impatto, le trecce si prestano bene a essere impreziosite con fermagli, nastri, fiocchi, perfetti per personalizzare l'effetto finale e abbinarlo all'outfit. Il fiocco, in particolare, è un elemento tornato fortemente alla ribalta, complice anche i social, dove è diventata virale la cosiddetta estetica coquette. Insomma, è bow mania: vedremo fiocchetti tra i capelli ovunque nei prossimi mesi.

Backstage Etro Autunno/Inverno 2024-25

Hanno già dimostrato di apprezzare questo stile Valentina Ferragni (col fiocco di velluto alle sfilate di Parigi il mese scorso), Rachel Brosnahan (sul red carpet dei Golden Globe Awards) e Jennifer Lopez (anche lei alle sfilate parigine). Proprio le trecce coi fiocchetti sono tra le acconciature più gettonate del 2024: posizionati alla base o all'attaccatura, formato maxi o mini, dello stesso colore o in più varianti.

Come realizzare l'acconciatura di Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez ha optato per una coda di cavallo bassa, ma rivisitata. Dopo aver tirato bene indietro i capelli, per un impeccabile effetto silk, li ha legati con un elastico nero. Poi ha suddiviso i capelli in due ciocche uguali e su ciascuna ha realizzato una treccia. La particolarità, è che le due trecce condividono la parte iniziale e poi si diramano, singolarmente. Per entrambe, alla base ci sono dei romantici fiocchetti in raso neri, abbinati all'outfit.