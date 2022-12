Cecilia Rodriguez, la vecchia foto in topless: sfida la censura con le fiamme sui capezzoli Cecilia Rodriguez ha ricordato alcuni momenti chiave del suo 2022 ma ad aver attirato le attenzioni dei fan è stato soprattutto un sensuale scatto in topless. Ecco come ha fatto a raggirare la censura di Instagram.

A cura di Valeria Paglionico

Cecilia Rodriguez è stata tra le grandi protagoniste del 2022 e non solo per i suoi numerosi successi professionali, da quelli televisivi a quelli raggiunti con il brand swimwear Me Fui: ha anche ricevuto la proposta di matrimonio da Ignazio Moser, dando vita a uno dei momenti più romantici degli ultimi mesi. Nelle ultime ore si è dedicata ai followers, chiedendogli quali fossero i suoi momenti memorabili dell'anno che volevano rivedere. Le richieste sono state moltissime, anche se ha risposto solo a pochi. Oltre a mostrare un dolce momento condiviso con Belén e alcune scene comiche del suo cagnolino, ha anche rispolverato una vecchia foto in topless.

Cecilia Rodriguez, i ricordi del 2022

Quale momento migliore dei giorni che precedono Capodanno per ricordare gli eventi più significativi del 2022? È proprio quanto fatto da Cecilia Rodriguez, che tra i molti scatti rispolverati ne ha condiviso uno all'insegna della sensualità. Per soddisfare la curiosità di un fan audace ha postato una vecchia foto in topless che non poteva passare inosservata. Fa parte di un servizio fotografico rilasciato a una rivista maschile e la mostra sullo sfondo di una spiaggia a seno nudo. Fatta eccezione per un paio di slip "rock" in pelle rossa e con una maxi fibbia dorata sul lato, non indossa vestiti ma ha trovato un modo molto originale per sfidare la censura.

La vecchia foto in topless di Cecilia Rodriguez

La foto in topless di Cecilia Rodriguez

La piccola di casa Rodriguez è una vera e propria regina di sensualità e questa foto in topless ne è solo l'ennesima prova. Al di là del seno nudo, anche l'espressione è super provocante: ha la testa rivolta all'indietro, gli occhi chiusi che rivelano un make-up curatissimo e i capelli sciolti e a effetto bagnato che le cadono fluenti sulla schiena. Come ha fatto a evitare la censura di Instagram? Ha seguito la mania più amata dalle star, quella di coprire i capezzoli con delle emoticon, questa volta a forma di fiamme. Insomma, Cecilia riesce a fare concorrenza anche alla sorella Belén quando si parla di femminilità e di certo saranno stati molti i fan che hanno apprezzato questo ricordo hot.