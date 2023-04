Cecilia Rodriguez in abito sottoveste, il look primaverile è un’esplosione di colori pop Verde e viola sono i colori che ha scelto Cecilia Rodriguez per il suo look primaverile di tendenza.

A cura di Giusy Dente

Cecilia Rodriguez in Gaelle Paris

Con l'arrivo della primavera sbocciano anche nuovi colori nel guardaroba delle celebrities. Cecilia Rodriguez sembra prontissima a sfoggiare abbinamenti e nuances più adatti alla bella stagione che si avvicina. Da fashion addicted e appassionata di moda, è sempre al passo con le tendenze e non le è sfuggita la palette cromatica che le passerelle Primavera/Estate 2023 hanno proposto. Se da un lato Pantone ha eletto il Viva Magenta colore dell'anno 2023, durante le sfilate hanno dominato i colori primari, ma si sono imposte anche tonalità vibranti e accese come il viola e il verde acido.

Cecilia Rodriguez segue il trend di stagione

Le passerelle hanno eletto verde e viola colori perfetti per gli abbinamenti della nuova stagione. Il primo si può usare per bilanciare toni neutri e nude, ma è anche un'ottima alternativa per accessori che non passano inosservati (soprattutto nelle tonalità fluo o acide). Il secondo è perfetto per look sfumati, abbinato ai più chiari glicine o lilla, ma si può osare anche in coppia con altre nuance sgargianti. Ed è proprio quello che ha fatto Cecilia Rodriguez.

Cecilia Rodriguez in Gaelle Paris

Il look primaverile di Cecilia Rodriguez

La modella ha proposto un look perfetto da copiare, per essere trendy e sexy in primavera. Cecilia Rodriguez ha puntato su due colori sgargianti e vividi, che messi insieme donano all'outfit un tocco di carattere. Il total look è firmato Gaelle Paris. L'abitino sottoveste in raso ha degli inserti lilla in pizzo: costa 149 euro.

Cecilia Rodriguez in Gaelle Paris

Lo ha abbinato a una giacca monopetto dello stesso brand, impreziosita da bottoni logo: costa 289 euro. Per completare l'outfit, la 33enne ha aggiunto un paio di sandali intrecciati, con doppia fascia e tacco trasparente: costano 159 euro. In palette anche la borsa, un modello lilla in ecopelle con motivo trapuntato: costa 109 euro. Il total look vale 706 euro.