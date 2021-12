Catherine Zeta-Jones in bikini a dicembre: il look balneare per la vacanza con Michael Douglas Catherine Zeta-Jones è in vacanza in Spagna con il marito Michael Douglas e ha approfittato di una giornata soleggiata per scattarsi un selfie in versione balneare. Ha indossato il bikini, dando prova di non sentire affatto il peso dell’età che avanza.

A cura di Valeria Paglionico

Catherine Zeta-Jones è una diva indiscussa e, nonostante il tempo che passa, continua a essere meravigliosa. Ha 52 anni ma l'età che avanza sembra non farle paura, tanto che riesce a fare invidia anche alle colleghe molto più giovani. Di recente ne ha data l'ennesima prova: sui social ha postato uno scatto in bikini direttamente dalla vacanza con il marito Michael Douglas. L'attrice è in Spagna e ha approfittato di una giornata soleggiata per indossare il costume, seguendo uno dei trend più gettonati tra le star da qualche giorno a questa parte.

Il selfie di Catherine Zeta-Jones

Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas sono nella loro casa di vacanza in Spagna e stanno approfittando delle belle giornate per darsi ai bagni e alla tintarella. Quale migliore occasione di questa per scattarsi un selfie in versione marina? È proprio quanto fatto dalla diva, che per l'ennesima volta è riuscita a mettere in risalto la sua incredibile bellezza. Si è immortalata stesa con i capelli neri in disordine, il trucco curatissimo (con un audace rossetto scuro) e indosso un bikini. Si tratta di un modello nero portato allacciato dietro al collo e decorato con un fiocco dai dettagli gold al centro del décolleté. Riuscirà a farlo diventare uno dei must-have della prossima estate?

Le star che hanno indossato il bikini in inverno

Capodanno è una delle feste più attese ma quest'anno dovrà essere festeggiato in sordina a causa della pandemia. Le star hanno però trovato la soluzione ideale per renderlo speciale: partire alla volta di località esotiche, così da passare il 31 dicembre su una spiaggia soleggiata. Lo sa bene Eva Longoria, che di recente ha sfoggiato un costume monospalla, ma anche Britney Spears, che ha invece preparato il suo bikini "invernale". Elodie, Aurora Ramazzotti, Elisabetta Gregoraci, sono solo alcune delle italiane che sui social documentano le loro vacanze al caldo. Catherine Zeta-Jones è solo l'ultima a essersi aggiunta alla lista ma è chiaro che riesce a fare concorrenza a tutte. Chi vince il titolo di più glamour delle feste?